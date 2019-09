Jak informowaliśmy wczoraj, IMGW wydało ostrzeżenie o silnym wietrze. Dziś (tj. 30 września br.) przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 20.00. Tymczasem strażacy już usuwają szkody spowodowane przez wiatr. Można ich było spotkać na drodze z Wołowa do Brzegu Dolnego. O akcjach strażaków więcej w przyszłym numerze Kuriera Gmin.