„Świat Pod Kyczerą” na wołowskim Rynku

20.edycja imprezy zaczyna się o godz. 15.30 w Rynku. Będzie korowód i animacje uliczne. Koncert galowy rozpocznie się o godz. 16.

Festiwal jest ukłonem w kierunku wielu kręgów kulturowych. Jego głównym przesłaniem jest tolerancja i integracja ludzi z całego świata.

Łemkowie to mniejszość etniczna lub narodowa która do 1945 roku zamieszkiwała tereny Karpat. Szacuje się że do 100 – 120 000 łemków mieszkało do 1945 roku na terenie Polski. Po II wojnie światowej zostali oni wysiedleni na podstawie umów o wymianie ludności. Z Ukrainy, Białorusi i Litwy wysiedlano z kolei Polaków. Łekowie trafili na tereny powiatu legnickiego i wołowskiego. W samym powiecie wołowskim trafiło około 2 500 łemków.

