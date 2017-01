Świąteczny teledysk podbił serca internautów

Wołowski ratusz przygotował niespodziankę dla swoich mieszkańców i opublikował w internecie autorski teledysk do znanej świątecznej piosenki „A kto wie” w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół Publicznych w Lubiążu.



Teledysk przedstawia Jarmark Bożonarodzeniowy, który był organizowany na wołowskim Rynku. Piosenkę „A kto wie” zaśpiewali członkowie chóru Zespołu Szkół Publicznych w Lubiążu: Julia Rówieniec, Nikola Cybulska, Jowita Janik, Wiktoria Nowak, Aleksandra Dębowska, Julia Kuziak, Julia Ozimek, Natalia Śmigielska, Benedykt Franków, Julia Wieczorek, Oliwia Guzal, Wiktoria Siemwida, Paulina Twaróg, Natalia Pielich. Głównymi wokalistkami były: Wiktoria Krzywa, Martyna Turowska i Nikola Pągowska. Chór zaśpiewał pod batutą Małgorzaty Szumniak.

Pomysłodawcą klipu był Rafał Borzyński, kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Wołowie.

– Teledysk jest świetnym połączeniem promocji wydarzeń kulturalnych integrujących nasze społeczeństwo oraz naszej zdolnej młodzieży – komentuje Rafał Borzyński. – Blisko 14 tysięcy wyświetleń to wielki sukces i bodziec do dalszej pracy. Wspólnie z Wołowskim Ośrodkiem Kultury rozpoczęliśmy przygotowania do nowego projektu, dzięki któremu będziemy wspólnie promować wołowskie talenty.