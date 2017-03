Sygnalizacja świetlna w Starym Wołowie (video)

Kierowcy przejeżdżający przez Stary Wołów muszą liczyć się z utrudnieniami i korkami. Remont dotyczy przebudowy drogi wojewódzkiej nr 338 we wsi i budowy chodnika oraz wykonania odwodnienia. Do tej pory mieszkańcy poruszali się poboczem, co stanowiło niebezpieczeństwo, głównie dla dzieci. Droga należąca do województwa ma być przebudowana do końca czerwca tego roku. Koszt remontu wyniesie 441 859,76 zł. Inwestycję wykona firma Strabag Infrastruktura Południe. Zadanie współfinansuje gmina Wołów.

– To efekt dobrej współpracy na linii gmina Wołów – marszałek województwa. Wspólnie realizujemy kolejną inwestycję, w której udział gminy Wołów to jedynie 123 000 zł – mówi Dariusz Chmura, burmistrz Wołowa. – Cieszę się, że w Starym Wołowie w końcu będzie można bezpiecznie przejść do kościoła.