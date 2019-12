Szlachetna Paczka 2019. Podsumowanie w okręgu Wołów-Brzeg Dolny [galeria zdjęć]

Kolejna edycja Szlachetnej Paczki za nami. Szesnastu wolontariuszy z Wołowa i Brzegu Dolnego pracowało w pocie czoła, aby dotrzeć do potrzebujących.



Początek grudnia to wyjątkowy czas, podczas którego Szlachetna Paczka połączyła w mądrej pomocy setki tysięcy osób. W weekend zwany “Weekendem Cudów” wolontariusze wręczyli rodzinom paczki przygotowane przez darczyńców. Również na naszym terenie działali wolontariusze.

Rodziny były zgłaszane przez ośrodki pomocy społecznej, szkoły, kościoły i osoby prywatne. Paczki wyruszyły w drogę z Nadleśnictwa Wołów, gdzie tradycyjnie odbywa ich sortowanie, liczenie i w niektórych przypadkach pakowanie. Wartość wszystkich paczek z rejonu Wołów-Brzeg Dolny to 35 950,00 zł, a przygotowywało je 309 osób.

– Nasi wolontariusze stanowią zgrany zespół, który przez prawie dwa miesiące przemierza setki kilometrów by odwiedzić wszystkie potrzebujące rodziny z powiatu wołowskiego. Pragnę podziękować wolontariuszom za zaangażowanie i serce, które wkładają w pomoc drugiemu człowiekowi. Wielkie podziękowania kieruję również dla darczyńców, którzy jak co roku nie zawiedli i postanowili podzielić się tym co mają z rodzinami – mówi Magdalena Naturalna, lider zespołu Szlachetnej Paczki w naszym okręgu.

– To piąta edycja Szlachetnej Paczki, w której biorę udział. Co roku docieramy do potrzebujących rodzin, które po weryfikacji włączamy do akcji. W tej edycji zdecydowana większość naszych podopiecznych to samotne, starsze osoby. Brak wsparcia rodziny, ale przede wszystkim naszego państwa przekłada się na osobiste dramaty tych ludzi. Niesprawne ogrzewanie, brak środków finansowych na żywność, opał czy inne podstawowe potrzeby. Cieszymy się, że możemy dać ten impuls, ten promyk nadziei i wsparcia – komentuje akcję wolontariusz Rafał Borzyński, który na co dzień jest prezesem Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Wołowie.

Podziękowania

Wolontariusze Szlachetnej Paczki rejon Wołów-Brzeg Dolny składają serdeczne podziękowania: Nadleśniczemu Nadleśnictwa Wołów Jarosławowi Kałuży, strażakom OSP Krzydlina Mała, Robertowi Mielcarkowi oraz dyrektorom ośrodków pomocy społecznej, jednostek edukacyjnych, pedagogom szkolnym, oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w XIX edycję Szlachetnej Paczki.