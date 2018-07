Udało się znaleźć kompromis! Barierki nie zniknęły!

Barierki nie zniknęły. Zmieniła się ich szerokość rozstawienia

Barierki ochronne na ścieżce rowerowej Wołów – Mojęcice siały niezadowolenie. Problem został zażegnany. Burmistrz doszedł do porozumienia z projektantem ścieżki. – W przypadku drogi powiatowej i drogi wojewódzkiej poszerzymy odległość między barierami do 2 metrów, a w przypadku pozostałych dróg publicznych do 3 metrów – informował włodarz.



Na ścieżce rowerowej Wołów – Mojęcice pojawiły się barierki ochronne. Ten element inwestycji nie spodobał się użytkownikom ścieżki. Choć ich powstanie wynikało z prawa budowlanego oraz z uwagi na śmiertelne wypadki rowerowe – pojawiły się negatywne komentarze. Nawet burmistrz gminy nie był zadowolony z zastosowanego rozwiązania. – Ścieżka tamuje ruch i uniemożliwia wjazd osobom niepełnosprawnym, jak jak i rowerzystom z wózkami – komentował i zapewniał, że trzeba znaleźć rozwiązanie, które zapewni bezpieczeństwo rowerzystom, pieszym, rolkarzom, czy biegaczom i będzie zgodne z przepisami prawa. Jedną z propozycji było zwiększenie odległości między powstałymi barierkami i tak się stało. – Projektant ścieżki podtrzymał konieczność pozostawienia balustrad U-11, jednakże zmianie ulegnie szerokość ich rozstawienia. Zdaję sobie sprawę, że kompromis, który udało się nam uzyskać nie zadowoli wszystkich, jednakże podejmując decyzję w tej sprawię muszę brać pod uwagę zarówno oczekiwania mieszkańców, jak i zasady prawa budowlanego oraz odpowiedzialność za życie i zdrowie użytkowników ścieżki. Ścieżka jest trasą turystyczną, pieszo – rowerową i w stosunku do dróg publicznych będzie podporządkowana, co wymusza na nas zastosowanie rozwiązań spowalniających ruch na skrzyżowaniach – mówi włodarz.

Na tę zmianę czekało grono rowerzystów. Negatywne komentarze przerodziły się w aprobatę. – No i fajnie. Na spokojnie teraz można przejechać. Szkoda tylko, że projektant od początku nie mógł tak zrobić – skomentował jeden z mieszkańców. Pojawiały się również słowa uznania za szybką i skuteczną interwencję burmistrza.

