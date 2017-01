Ulgi podatkowe dla inwestorów w Wołowie

Radni przyjęli uchwałę, dzięki której inwestujący w gminie Wołów będą mogli liczyć na zwolnienia podatku od nieruchomości nawet na 5 lat.



Ulgami podatkowymi zainteresowani są już trzej przedsiębiorcy z branży meblarskiej i metalurgicznej, którzy budują nowe obiekty przemysłowe i planują stworzyć nowe miejsca pracy w Wołowie. Obecnie gmina Wołów ma do sprzedania 38 działek, w tym 3 to tereny aktywności gospodarczej, a dwa z nich to działki działalności przemysłowej.