Uszkodził samochód i szarpał kierowcę

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wołowie otrzymali zgłoszenie o agresywnym mieszkańcu. Bezzwłocznie wyruszyli na miejsce zdarzenia i złapali mężczyznę.

Ta niebezpieczna sytuacja miała miejsce 23 listopada, w godzinach wieczornych. – 40-letni mężczyzna na jednej z wołowskich ulic rzucił przedmiotem w przejeżdżający samochód, a następnie po zatrzymaniu się pojazdu, szarpał kierowcę i kierował w jego stronę groźby – mówi st. sierż. Marzena Pawlik z KPP w Wołowie. W trakcie zdarzenia napastnik kopał też samochód i uderzał w jego dach.

Na miejsce skierowany został partol. Bezpośrednio po zdarzeniu policjanci zatrzymali i obezwładnili mieszkańca powiatu wołowskiego. – Mężczyzna był bardzo agresywny i jak się okazało po przewiezieniu go na komisariat, był on także nietrzeźwy – dodaje st. sierż. Marzena Pawlik z KPP w Wołowie. Szkody powstałe w wyniku działania mężczyzny oszacowano na około 3000 złotych. Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie teraz przed sądem. Grozić mu może kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Wobec mężczyzny zastosowano również środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego.