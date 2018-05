Utrudnienia na ulicy Wiejskiej w Wołowie!

Utrudnienia na ul. Wiejskiej

W Wołowie na ul. Wiejskiej kierowcy napotykają na utrudnienia. Trwa tam przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami: ograniczenie prędkości i ruch wahadłowy.

Jest to pierwszy etap obejmujący remont drogi wojewódzkiej nr 338 w miejscowości Wołów od ok. km 13+997,00 do ok. km 14+160,00. – Jest to część prac związana z infrastrukturą podziemną, kanalizacją. Jest to element pierwszego etapu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 338, wyprzedzający prace na nawierzchni – mów wiceburmistrz Jacek Włosek.

Prace mają potrwać do końca maja, a całkowita realizacja pierwszego etapu przebudowy do 31 października 2018 roku.