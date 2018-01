Na ul. Jagodowej mieszkańcy zauważyli dużą ilość wody wydobywającej się spod powierzchni ziemi. Na miejscu jest już Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne z Wołowa. Z uwagi na awarię sieci, przerwa w dostawie wody może potrwać ok. 2 godziny czyli do godz. 13.00. Odcięte od dostępu do wody są przede wszystkim ul. Jagodowa i Poziomkowa.

W razie zmian w godzinach dostawy wody będziemy informować na bieżąco.