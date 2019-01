Uwaga zmiana organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej 338!

Urząd Miejski w Wołowie informuje, że w związku z projektem czasowej organizacji ruchu, który związany jest z realizacją zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w m. Wołów – ul. Kościuszki, Leśna, Wojska Polskiego, Chopina, Piłsudskiego, Poznańska, Ludowa i Wiejska, od km 13+997 do km 18+785. Etap I – Remont drogi wojewódzkiej nr 338 w miejscowości Wołów od ok. km 13+997,00 do ok. km 14+160,00 dokończenie realizacji zadania). Etap II – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w miejscowości Wołów od ok. km 14+160,00 do ok. km 15+083,50, którego inwestorem jest Gmina Wołów.

Wprowadzona zostanie zmiana w organizacji ruchu od 4 stycznia 2019 r. do zakończenia realizacji etapu II inwestycji. Na odcinku od skrzyżowania z ulicą Garwolską do zjazdu na ulicę Gajową droga wojewódzka nr 338 zostanie zamknięta z zapewnieniem dojazdu do posesji prywatnych. Objazd poprowadzony zostanie ul. Gajową, Rawicką, Jana Pawła II, Korzeniowskiego, Zwycięstwa (do skrzyżowania z ul. Poznańską)

Ulica Krzywy Wołów będzie ulicą ślepą z brakiem wyjazdu na drogę wojewódzką nr 338. Dojazd poprowadzono ul. Matejki i Komuny Paryskiej.

Więcej informacji na stronie: wolow.pl