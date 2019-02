W dniach do 9 do 10 lutego 2019 roku odbywa się pokaz makiet kolejowych w Wołowie. Na hali sportowej przy ul. Panieńskiej 4 można zobaczyć kolejowe modułowe makiety w skali 1:87. Wystawa otwarta jest dla zwiedzających dziś (tj. 9 lutego 2019 r.) w godzinach od 11.00 do 17.00 i w niedzielę od 10.00 do 13.00. Wstęp wolny.