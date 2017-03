W Wołowie ruszyła sekcja szermierki

W hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołowie zorganizowano wczoraj pokaz szermierki. Ta dyscyplina sportu pierwszy raz zawitała do stolicy powiatu.

– Moja przygoda z szermierką zaczęła się ponad 20 lat temu w szkole podstawowej, która jest szermierczą szkołą sportową. Trafiłem do klasy sportowej, dzięki czemu zostałem zarażony miłością do tego sportu. Chcę promować szermierkę jako dyscyplinę, którą można uprawiać nie tylko w dużych miastach, a poza tym moja żona pochodzi z Wołowa i namówiła mnie, abym pierwszą grupę rekreacyjną utworzył właśnie w tym mieście – mówi pochodzący z Wrocławia Daniel Przystajko.

Zapisy będą prowadzone mailowo i telefonicznie. Swoje zgłoszenia należy wysyłać na adres glavisto@glavisto.pl lub dzwonić pod numerem telefonu 792 183 965. Zajęcia są przeznaczone dla osób pełnoletnich, nie ma tu znaczenia płeć i nie ma górnej granicy wieku. Po utworzeniu grupy rekreacyjnej zajęcia będą kosztowały 200 zł miesięcznie, w skład których wchodzą 4 treningi w miesiącu po 2 godziny każdy. Zajęcia będą prowadzone w hali sportowej przy ul. Trzebnickiej. Na uczestników będzie czekać pełny ekwipunek (stroje oraz broń).

– Dobrego szermierza wyróżnia wiele cech motorycznych i wolicjonalnych. Powinien być między innymi wytrzymały, szybki, cierpliwy, zdeterminowany, przebiegły… Wymieniać można bez końca, szermierka rozwija wiele cech u człowieka, tych fizycznych jak i umysłowych. Na pierwszych treningach uczestnicy oswajają się z zasadami tego sportu, sprzętem, jakim przyjdzie im się posługiwać, oraz podstawami postawy i poruszania się. Stawiamy na jak największą ilość walk, dlatego już na pierwszych zajęciach będzie taka możliwość – dodaje Daniel Przystajko.