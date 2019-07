Wakacje z Wołowskim Ośrodkiem Kultury

Co prawda wakacyjne zajęcia w WOK-u rozpoczęły się już w pierwszy wtorek lipca, ale jeszcze wiele atrakcji przed nami. Zobacz co Wołowski Ośrodek Kultury zaplanował na lipiec i sierpień.

I TYDZIEŃ (2, 3, 4 lipca)

WTOREK

12.00 – Kino Dzieci

16.00 – Popołudniowe Zajęcia Świetlicowe // Warsztaty czekoladowe

ŚRODA – Kierunek Kultura

Tajemnice indygo – Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu

Zwiedzanie: Różnorodność kulturowa i etniczna Dolnego Śląska na przykładzie wybranego filmu z serii „Dolny Śląsk. Lud jego zwyczaje, sposób życia, pieśni, muzyka i tańce…”.

Warsztaty: Blaudruck – tajemnice indygo. Zajęcia przybliżające dolnośląską tradycję drukowania tkanin zwaną blaudruckiem, do czego wykorzystywano indygo – azjatycką roślinę, dzięki której amerykańskie dżinsy oraz dolnośląskie serwety są niebieskie. Podczas warsztatu wykonamy własną dekorację w oparciu o tradycyjne wzory z regionu.

CZWARTEK – Koło Gospodyń Miejskich – spotkania, prelekcje, warsztaty

// Warsztaty krawieckie – torby i woreczki

II TYDZIEŃ (9, 10, 11 lipca)

WTOREK

12.00 – Kino Dzieci

16.00 – Popołudniowe Zajęcia Świetlicowe // Wspomnienia z wakacji – Ramki na zdjęcia

ŚRODA – Kierunek Kultura

Przypadki zaginionego Wołka – gra terenowa

Odgadnij zagadki, podejmij wyzwania i zdobądź kolejne stacje. Pomóż Wołkowi odnaleźć drogę do domu.

CZWARTEK – Koło Gospodyń Miejskich – spotkania, prelekcje, warsztaty

// Warsztaty wakacyjne // Domowy wyrób serów – Paneer, Labneh, sery wegańskie

III TYDZIEŃ (16, 17, 18 lipca)

WTOREK

12.00 – Kino Dzieci

16.00 – Popołudniowe Zajęcia Świetlicowe // Tabliczki zapachowe

ŚRODA – Kierunek Kultura

Dolnośląskie Tradycje Piernikarskie – Piernikarnia Wrocławska

Uczestnicy poznają krótką historię piernika, z uwzględnieniem wątku dolnośląskiego. Następnie przekazane zostaną informacje o składzie ciasta i sposobie jego wypiekania po odciśnięciu z tradycyjnej drewnianej formy. Wszyscy uczestnicy mają możliwość zastosować wiedzę w praktyce wykonując własny odcisk na pierniku. Podczas pieczenia, następuję część, w której można doświadczyć finalnego etapu jakim jest zdobienie. Każdy z obecnych otrzymuje lukry, którymi w dowolny sposób może wzbogacić aromatyczne ciastko, a gotowe prace poddawane są suszeniu. Po zakończonych warsztatach uczestnicy opuszczają nas z własnoręcznie wypieczonymi i ozdobionymi piernikami. Podczas naszych warsztatów zapoznajemy z historią piernika oraz podstawowymi informacjami takimi jak: – jak powstał piernik, – skąd pochodzi piernik, – dlaczego mówimy że piernik jest „pierny”, – kto onegdaj mógł zostać piernikarzem, – kim jest snycerz, – czy piernik w dawnych czasach był sprzedawany w aptekach, – dlaczego po narodzinach córki zagniatało się ciasto na piernika, – komu dawało się pienika w kształcie niemowlęcia w powijakach, i wiele innych piernikowych ciekawostek.

CZWARTEK – Koło Gospodyń Miejskich – spotkania, prelekcje, warsztaty

// Spotkanie z ekspertem // Wizażystka – Agata Kruchowska – Kruchowska Make-Up Artist

IV TYDZIEŃ (23, 24, 25 lipca)

WTOREK

12.00 – Kino Dzieci

16.00 – Popołudniowe Zajęcia Świetlicowe // Musujące kule kąpielowe

ŚRODA – Kierunek Kultura

Ptaki Doliny Baryczy – Fotosafari w Rudzie Sułowskiej k. Milicza

Zapraszamy na niezwykłą i unikalną wycieczkę FotoSafari. Trasa przejazdu prowadzi przez rezerwat ornitologiczny i jest to jedna z niewielu możliwości odwiedzenia tego chronionego terenu i poznania jego tajemnic. Obserwacje przyrody organizowane są w rezerwacie „Stawy Milickie” w kompleksie Ruda Sułowska, gdzie można podglądać 300 gatunków ptaków występujących w Dolinie Baryczy.

Wycieczki wozem konnym odbywają się na trasie do stawu Mewa Duża – 4 największy staw w Europie (od 45 do 60 minut).

Każdej wycieczce towarzyszy przewodnik, który opowiada o tradycji rybackiej Stawów Milickich oraz prowadzi z uczestnikami obserwację ptaków. Podczas wycieczki zaplanowane są postoje obserwacyjne, dlatego każdy uczestnik otrzymuję lornetkę. Przewodnik dysponuje również profesjonalną lunetą dla birdwatcherów, dzięki czemu można z „bliska” zobaczyć ptaki i zwierzęta mieszkające na stawach.

Zwierzyniec: Osioł domowy, Owca wrzosówka, Owca kameruńska, Owca czarnogłówka, Merynos polski, Koza alpejska, Koza biała uszlachetniona, Kuc szetlandzki, Konik polski, Kura zielononóżka, Indyk domowy, Kaczka piżmowa, Gęś kubańska

CZWARTEK – Koło Gospodyń Miejskich – spotkania, prelekcje, warsztaty

// Kreatywne warsztaty // Ogrodnicze DIY

V TYDZIEŃ (30, 31 lipca, 1 sierpnia)

WTOREK

12.00 – Kino Dzieci

16.00 – Popołudniowe Zajęcia Świetlicowe // Warsztaty tworzenia kolażu

ŚRODA – Kierunek Kultura

Letnie Zabawy w Dworku – Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu

Letnie zabawy w dworku

Zastanawialiście się może kiedyś, jak spędzali wakacje mieszkańcy Soplicowa? Albo jak wyglądał latem dwór szlachecki? Na te i inne pytania uczestnicy zajęć poszukają odpowiedzi na wystawie. Wypróbujemy również gry i zabawy, które były znane i lubiane przez dzieci w szlacheckim dworze.

Warsztaty: Światłem malowane

Czy można robić zdjęcia bez użycia aparatu fotograficznego? Co to znaczy „światłoczuły”? Czy można rysować światłem? Zapraszamy na przygodę z fotografią! Na zajęciach wykonamy fotogramy i zobaczymy, jak wygląda świat w błękitnych barwach.

CZWARTEK – Koło Gospodyń Miejskich – spotkania, prelekcje, warsztaty

// Kreatywne warsztaty // Igłą malowane – współczesna odsłona haftu ręcznego

VI TYDZIEŃ (6, 7, 8 sierpnia)

WTOREK

12.00 – Kino Dzieci

16.00 – Popołudniowe Zajęcia Świetlicowe // Warsztaty kreatywne

ŚRODA – Kierunek Kultura

Lato w Ogrodzie – Ogród Botaniczny we Wrocławiu

Ogród Botaniczny jest oazą piękna i spokoju w sercu Wrocławia, to „żywe muzeum”,

a zarazem ośrodek naukowy i dydaktyczny oraz ulubione miejsce wypoczynku wrocławian.

Położony jest po północnej stronie katedry Św. Jana Chrzciciela i kościoła Św. Krzyża,

częściowo w obrębie historycznego Ostrowa Tumskiego, w odległości ok. 2 km od Rynku.

Jest drugim (po ogrodzie krakowskim) najstarszym ogrodem w Polsce, wpisanym na listę zabytków woj. dolnośląskiego i mieszczącym się w granicach podlegającego szczególnej ochronie historycznego centrum Wrocławia.

CZWARTEK – Koło Gospodyń Miejskich – spotkania, prelekcje, warsztaty

// Spotkanie z ekspertem // Dietetyk –

VII TYDZIEŃ (13, 14 sierpnia)

WTOREK

12.00 – Kino Dzieci

16.00 – Popołudniowe Zajęcia Świetlicowe // Warsztaty modelarskie

ŚRODA – Kierunek Kultura

Niezwykły Świat Pszczół – Pasieka Zuzia w Domaszkowie

PASIEKA ZUZIA została założona w 2006 roku, jako owoc wieloletniej pszczelarskiej pasji. Znajduje się w malowniczym PARKU KRAJOBRAZOWYM DOLINY JEZIERZYCY i w KRAINIE ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH. To właśnie w DOMASZKOWIE, z dala od wielkomiejskich zanieczyszczeń, w sąsiedztwie przesyconego tradycją OPACTWA CYSTERSKIEGO LUBIĄŻ, powstają najlepsze miody.

Od 2015 roku prowadzona jest EDUKACYJNA ŚCIEŻKA PSZCZELARSKA, ma ona charakter interaktywny. Poszerza wiedzę o roli pszczół, miododajności drzew, krzewów i kwiatów, co odzwierciedla się w pozyskiwaniu wyższych plonów dla rolników i sadowników. Tematyka ścieżki wpływa na świadomość ekologiczną ludzi, pokazuje jak ważny jest zawód pszczelarza, który jest zawodem ginącym.

VII TYDZIEŃ (20, 21, 22, 24 sierpnia)

WTOREK

12.00 – Kino Dzieci

16.00 – Popołudniowe Zajęcia Świetlicowe // Warsztaty kreatywne

ŚRODA – Kierunek Kultura

Malinowa przestrzeń Rozwoju z Naturą – Lubnów k. Obornik Śląskich

MaliNowa Przestrzeń Rozwoju z Naturą to miejsce twórczej zabawy oraz nauki przyrody w naturalnym środowisku. Spełnia funkcję ogrodu sensorycznego zwłaszcza dla dzieci i młodzieży.

Malinowa Przestrzeń to przestrzeń edukacji, gdzie nasłuchujemy, wąchamy, dotykamy, patrzymy…używamy naszych zmysłów, aby wiedzieć więcej….Eksplorujemy, obserwujemy, poszukujemy, a zdobytą wiedzę poddajemy analizie oraz refleksji,

to pomaga nam zrozumieć.

Słoneczniki, drzewa, zioła, ptaki…to tylko nieliczni z bohaterów, w których role wszyscy się wcielamy

Miejsca, gdzie się bawimy i uczymy, to: Taras warsztatowy (tu tworzymy dzieła), ogród, łąka, sad, las, wieś, gospodarstwa rolne.

Przestrzeni odpoczynku, gdzie…krąg przedstawiający żywioł ogień z dębowymi ławeczkami daje nam ciepło, energię, ale również możliwość upieczenia kiełbasek.

Przestrzeni samodzielnej eksploracji, gdzie…możliwość radosnej zabawy oraz odpoczynku daje nam:

ścieżka zmysłów, ułożona z różnych frakcji kamyków, drewnianych pniaków, belek, szyszek, kory, piasku, mchu oraz ziół

Hotel dla owadów

Tajemnicze pudełka z materiałami przyrodniczymi (mech, kora, trociny, muszle, itp.)

Dendrofon „ścieżka leśna”, „drzewo-drewno- co do czego?” – miejsce, gdzie odróżniamy drzewo od drewna oraz odkrywamy co można wykonać z tego surowca

CZWARTEK – Koło Gospodyń Miejskich – spotkania, prelekcje, warsztaty

// Warsztaty kosmetyczne // Kremy, błyszczyki, balsamy

SOBOTA – Koło Gospodyń Miejskich – WYSTAWA – podsumowanie pracy – degustacje

IX TYDZIEŃ (27, 28, 29 sierpnia)

WTOREK

12.00 – Kino Dzieci

16.00 – Popołudniowe Zajęcia Świetlicowe // Warsztaty kulinarne – letnie przekąski na jeden kęs

ŚRODA – Kierunek Kultura

Gra Muzealna w Pawilonie 4 Kopuł we Wrocławiu

Na podstawie wybranych obrazów z ekspozycji Pawilonu 4 Kopuł uczestnicy wymyślą zagadki, a odgadnięte obrazy będą stanowiły ścieżkę zwiedzania ekspozycji.

CZWARTEK – Koło Gospodyń Miejskich – spotkania, prelekcje, warsztaty