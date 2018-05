Wołów – Antyterroryści odbijają zakładników!

Antyterroryści odbiją zakładników

Pokazy odbijania zakładników, działanie psa specjalnego oraz pokaz samoobrony w wykonaniu “specjalsów”. To wszystko czeka nas już niebawem w Wołowie.



Przez cztery dni Wołów zostanie “opanowany” przez antyterrorystów. O tym co się będzie działo mówi mjr dr Leszek Kołtun.

– Do Wołowa zjadą po raz kolejny specjalistyczne jednostki dbające o nasze bezpieczeństwo. Tym razem będzie ich o wiele więcej niż dotychczas?

– Od 22 maja czekają nas kolejne zawody, tym razem już międzynarodowe, dla grup specjalnych. Jest to już V edycja, która w tym roku przekroczyła nasze oczekiwania co do ilości drużyn antyterrorystycznych, zaś z drugiej strony świadczy o potrzebie i jakości takiego wydarzenia. Zawody polegać będą na wykonywaniu specjalnie przygotowanych zadań dla uczestników w promieniu 40 km od Wołowa. Poza Wołowem i Brzegiem Dolnym dołączyła również do nas Gmina Prusice. Zawody potrwają do 25 maja.

– W zapowiedziach jest informacja, że będzie coś dla mieszkańców. Proszę o szczegóły?

– Dokładnie jak na plakacie 23 maja od godz. 8.00 do godz. 11.00, specjalnie dla mieszkańców przygotowaliśmy wystawę firm z najnowszymi technologiami militarnymi oraz ciężkim sprzętem militarnym używanym w jednostkach specjalnych. W czasie uroczystego rozpoczęcia zawodów ok. godz. 10.00, odbędą się pokazy odbijania zakładników, działanie psa specjalnego oraz pokaz samoobrony w wykonaniu “specjalsów”.

– Będą mogli np. przejechać się czy wejść do środka auta używanego w bojowych warunkach?

– Oczywiście, do godz. 10.00 przyjmujemy zasadę “Otwartych Drzwi”, gdzie każdy zainteresowany będzie mógł wejść do pojazdu, np. zobaczyć jak wygląda Karetka Rosomak i zrobić sobie zdjęcie. Poza pojazdami, które widzimy na plakacie będą jeszcze pojazdy ratownictwa cywilnego tzn. Karetka, samochód Straży Pożarnej, Służby Więziennej itd. Będzie można zobaczyć jak działa Robot Pirotechniczny używany przez Saperów. Atrakcji na pewno nie zabraknie.

– Może Pan zdradzić gdzie i skąd będą odbijani zakładnicy? Jaki scenariusz zaplanowano?

– Wszystko tak jak specyfika działania grup specjalnych jest ściśle tajna 🙂 i przekonają się tylko te osoby, które przyjdą. . .Jednego jestem pewien, że Wołów jako miasto mundurowe, takiej atrakcji nie miało i nie wiem czy jeszcze kiedyś uda nam się to powtórzyć. Dlatego serdecznie zapraszam. Jednocześnie informuję, iż w trakcie pokazów będą używane środki pozoracji w postaci amunicji ślepej.

– Kto jest organizatorem całego wydarzenia?

– Służba Więzienna. Natomiast z jej ramienia jestem bezpośrednim wykonawcą i odpowiadam za wszytko. Swojej pomocy udziela chociażby Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych czy Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Ale dla mnie najważniejsza jest pomoc lokalna. Dlatego z góry dziękuję miejscowym włodarzom za chęć i pomoc w organizacji tegorocznych zawodów oraz wszystkim miejscowym instytucjom bez których nie było by możliwości zorganizowania tak wielkiej imprezy. Szczegóły na www.tacticalprisonrescue.pl

***

Redakcja Kuriera Gmin przypomina iż w dniu 23 maja 2018 roku w godzinach 7.00-11.00, ulice wokół rynku w Wołowie będą zamknięte dla ruchu. Ponadto w nocy z dnia 23 (środa) na 24 (czwartek) maja może być słychać strzały na obrzeżach miasta w kierunku Brzegu Dolnego, wynikające z założonych zadań.