Wybory sołeckie gminy Wołów dobiegły końca w Piotroniowicach

Wczoraj, 24 stycznia odbyły się ostatnie wybory sołeckie w gminie Wołów. Do głosowania przystąpili mieszkańcy Piotroniowic. Na miejscu nagraliśmy fragmenty wideo z tego wydarzenia. Publikujemy też wyniki głosowań, które mogliście zobaczyć na łamach Kuriera Gmin w wydaniu z 17 i 24 stycznia 2019 r. Wszystkie wyniki glosowań wyborczych za tydzień w czwartek (tj. 31 stycznia 2019 r.) w papierowym wydaniu Kuriera Gmin.

W Łososiowicach zebrało się 40 osób. Mieszkańcy zdecydowali, że rada sołecka będzie tam pracować w składzie: Arkadiusz Owczarzak, Teresa Urbańska , Maria Piątek, Iwona Bernacka , Monika Woś . Sołtysem Łososiowic została wybrana Joanna Zator.

W Garwole sołtysem została Justyna Brzózka, w Uskorzu Wielkim Elżbieta Ludwig, w Starym Wołowie Anna Ignasiak, w Domaszkowie Tomasz Pogwizd, w Mojęcicach Aneta Krupka, w Golinie Krzysztof Osiński, w Moczydlnicy Dworskiej Adam Pach, w Pełczynie Grzegorz Tymczyszyn, w Straszowicach Kazimierz Oleksy.

W Warzęgowie sołtysem został Krzysztof Mol. Zagłosowały na niego 53 osoby. Wygrał on z Jadwigą Wysopal (28 głosów). Krzysztof Mol wygrał wybory w Warzęgowie, jak komentowali mieszkańcy jeszcze przed wyborami “głosami piłkarzy”. Sam nowo wybrany sołtys wygłosił przedwyborcze oświadczenie, że sołtysem już był kiedyś i będzie teraz nim dalej i zamierza współpracować dla dobra wsi. – To co mogę powiedzieć, to że działamy razem dalej i razem pracujemy – powiedział po wyborze. Wybrano też nową Radę Sołecką w składzie: Paweł Nelec, Czesław Grzywacz, Mateusz Socha, Marek Grzywacz, Daria Grzywacz, Grzegorz Jeziorny.

W Pawłoszewie- Pieruszy sołtysem została Izabela Bek- Kaczkowska. Do Rady Sołeckiej wybrano następujące osoby: Ilona Dobosz, Łukasz Kmieć, Renata Mazur, Paweł Strzelczak. W Stęszowie sołtysem wybrano Annę Pietras, natomiast w Radzie Sołeckiej znaleźli się: Teresa Kubiak, Malwina Wiejaczka, Julita Kaczmarek, Zenon Strzelczak, Adam Dziadykiewicz.

W Siodłkowicach sołtysem została Halina Taper, do Rady Sołeckiej wybrani zostali: Zenon Bielak, Joanna Konował, Paweł Taper.

Wrzosy w głosowaniu ponownie wybrały Agnieszkę Łukaszewską na sołtysa. Do Rady Sołeckiej wybrano: Bożenę Bułkę, Wiesława Rydzak, Annę Łacwik.

Adam Grodzki został sołtysem Krzydliny Małej uzyskując 73 głosy. Do Rady Sołeckiej wybrano: Joanne Włodarską, Ewę Popławską, Ireneusza Pilarskiego, Katarzynę Kowalko, Jakuba Jarmuszczaka.

W Rudnie na 75 obecnych na głosowaniu oddano 49 głosów na Monikę Kwolik ( w poprzednich było 23 głosy) i 26 głosów na Halinę Łosiewicz ( w poprzednich wyborach było 33 głosy). Do Rady Sołeckiej Rudna wybrano: Marcelinę Gos, Agatę Kruchowską, Dariusza Jasinowskiego, Wiesława Jarosa.

W Mojęcicach bez zmian. Sołtysem została Aneta Krupka. Do Rady Sołeckiej wybrano: Iwonę Ptaszyńską, Marcela Wujtowicza, Urszulę Wienc, Mirosława Krzykwę, Pawła Hodana.

W Lubiążu jedyną kandydatką na sołtysa była Agnieszka Dolat, na która oddano 105 głosów (9 nieważnych, wstrzymujących się). Do Rady Sołeckiej Lubiąża wybrani zostali: Marian Pękała, Lucjan Olkowicz, Paulina Dembska, Ewa Sylwestrzak, Mariusz Ozimek.

W Glinianach sołtysem wybrano Marka Skorupę. Do Rady Sołeckiej zgłoszono następujące osoby: Jolanta Jakubowska, Krzysztof Szymański, Marcin Adnruszków, Dariusz Cieślik.

W Uskorze Małym sołtysem został Arkadiusz Marecki, natomiast do Rady Sołeckiej zgłoszono Marcina Maniszewskiego, Agnieszkę Grablewską, Marzenę Lorenc, Danutę Litwin.

W Straszowicach sołtysem wybrano Kazimierza Oleksy, do Rady Sołęckiej przegłosowano: Daniela Górnego, Jolantę Bosek, Eweline Buda.

W Pełczynie wygrał Grzegorz Tymczyszyn, a do Rady Sołeckiej wybrano: Ewę Grodzką, Katarzynę Dąbrowską, Adama Kuca, Grzegorza Nowaka, Tomasza Żelaznego.

W Starym Wołowie sołtysem została Anna Ignasiak, do Rady Sołeckiej wybrano: Małgorzatę Walichnowską, Monikę Żak- Forgiel, Krzysztofa Witek, Marcina Dudek, Bohdana Stawiskiego.

W Domaszkowie sołtysem został Tomasz Pogwizd, do Rady Sołeckiej wybrani zostali: Monika Stanisławiszyn, Lech Pogwizd, Kamil Pogwizd, Adam Pogwizd.

W Lipnicy wybory na sołtysa wygrała Ewa Lisowicz, do Rady Sołeckiej wybrani zostali” Agnieszka Guszpit, Mariola Poprawska, Bożena Krupa, Piotr Stankiewicz.

W Moczydlnicy Dworskiej wybory wygrał Adam Pach, do Rady Sołeckiej wybrani zostali: Aleksander Rygielski, Urszula Pach, Danuta Forgiel- Małek, Andrzej Pach, Jan Wójcik.

W Sławowicach wybory wygrał Roman Kwolik, do Rady Sołeckiej trafili: Andrzej Malewicz, Wojciech Nowaczyk, Mieczysław Ożdżyński, Marta Stadnicka.

W Proszkowej sołtysem wybrano Tomasza Balińskiego, do Rady Sołeckiej zgłoszono Bartłomieja Idczaka, Łukasza Tułacza, Lidię Bielak, Andrzeja Kubraka.

W Gródku wygrał wybory Adam Góra, do Rady Sołeckiej wybrani zostali: Justyna Data, Eugeniusz Chorążyczewski, Agnieszka Makówka, Dorota Chorążyczewska.

Bożeń wybrał ponownie Agnieszkę Jaguś, do Rady Sołeckiej: Monika Romaniuk, Mariola Szymaniak, Marlena Przepiórka, Wojciech Jaguś, Grzegorz Winiarczyk, Dariusz Beń.