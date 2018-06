Wypadki i kolizje

Ostatnie zdarzenia drogowe w naszym powiecie.



W Boraszycach Małych 31 maja o godz. 16.45 doszło do wypadku, gdzie samochód wypadł z drogi. Policja i pogotowie były na miejscu zdarzenia. Kierowcy, który wypadł z auta w trakcie “koziłkowania” udzielono pomocy i wezwano śmigłowiec LPR. W akcji wzięły udział jednostki JRG Wołów, OSP Wińsko i Smogorzów. W Krzelowie 3 czerwca kierująca motocyklem zderzyła się z samochodem. Strażacy zostali wezwani do akcji o godz. 15.05. Poszkodowana zabrał śmigłowiec LPR. Do działań zadysponowano strażaków z JRG Wołów i OSP Wińsko. 3 czerwca o godz. 17.00 w Piskorzynie kierująca pojazdem Volkswagen Polo wypadła z drogi – auto przewróciło się na bok. Strażacy udzielili pomocy poszkodowanej.

