Wywiad z Patrykiem Prewendowskim- Programowanie jego pasją

ydaje polecenia komputerowi

Rozmowa z Patrykiem Prewendowskim, uczniem wołowskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, zwycięzcą konkursu PING – “Potyczki Informatyczne Nowej Generacji”, organizowanego przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.



– Czym jest programowanie? Na czym ono polega?

– Programowanie to wydawanie poleceń np. komputerowi, telefonowi, właściwie czemukolwiek, co można programować – a takich urządzeń jest coraz więcej. Programowanie polega na tym, że komputer, czy jakikolwiek inny sprzęt elektroniczny dostaje od nas (programistów) instrukcje i na swój sposób je wykonuje, a rezultaty tych instrukcji wyświetlają się użytkownikom. Mogą to być różnie reakcje, takie jak np. wyświetlanie wiadomości na telefonie, wyświetlenie jakiegoś obrazka, wykonanie połączenia.

– Jesteś laureatem ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – “Potyczki Informatyczne Nowej Generacji”. Jak on przebiegał? Jaki miał cel?

– Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszym etapem był test zamknięty z ogólnie pojętej informatyki. Drugi etap polegał na napisaniu kilku programów, które miały rozwiązywać różne problemy postawione przez organizatorów konkursu. Celem było wyłonienie najlepszych programistów i zaoferowanie im miejsca na Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

– Potrafisz zaprogramować skomplikowane algorytmy matematyczne. Skąd czerpiesz wiedzę? Masz swojego mentora w tej dziedzinie?

– Czytam dużo książek – to źródło mojej wiedzy, ale nie ukrywam – są osoby, które mi pomagają – udostępniają materiały, dają cenne wskazówki.

– Czym jest język programowania? Jakim/jakimi językami programowania się posługujesz?

– Podobnie jak języki naturalne, język programowania składa się ze zbiorów reguł syntaktycznych oraz semantyki, które opisują, jak należy budować poprawne wyrażenia oraz jak komputer ma je rozumieć. Np. rozmawiamy w języku polskim, ale równie dobrze możemy rozmawiać w innym języku – przekazując tę samą treść. Tak samo jest z językiem programowania – są różne, ale służą temu samemu. Programuje w języku C++, a oprócz tego interesuję się językiem Python i C#.

– Jako zwycięzca konkursu PING, masz przyznaną maksymalną liczbę punktów w procesie rekrutacji na Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, czyli masz możliwość bycia studentem tej uczelni bez rywalizacji z innymi kandydatami. Właśnie z tą uczelnią chcesz wiązać swoją przyszłość?

– Nie. Szczecin jest pięknym miastem – bardzo mi się podobał, ale jednak chciałbym dostać się na Uniwersytet Wrocławski.

– Zwycięstwo w konkursie PING to wielki sukces. Czym był on poprzedzony? Od kiedy zajmujesz się programowaniem? Skąd u ciebie ta pasja?

– Pasja wzięła się z tego, że jako nastolatek grałem w gry – byłem ich pasjonatem. Chciałem je edytować, wnosić w nie coś nowego, a takie takie stricte programowanie zaczęło się w liceum. Mieliśmy wtedy obowiązkowe lekcje programowania w C++ i musiałem się tego języka nauczyć. Przyszło mi to łatwo, bo wcześniej miałem podobne doświadczenie – właśnie z gier.

– Jak wyglądały twoje przygotowania do konkursu?

– Moja nauczycielka informatyki, pani Irena Gilewicz, zaproponowała mi udział w PING już w tamtym roku. Wtedy dużo trenowałem i doszedłem aż do finału. Następnie przez rok – aż do teraz, programowałem dużo mniej, ale wciąż trenowałem, rozwijałem się, stworzyłem kilka gier, przeczytałem kilka książek, udzielałem się na forach, gdzie wypowiadali się również inni programiści w moim wieku i w taki sposób zbudowałem wiedzę, którą posiadam dzisiaj i ona pozwoliła mi zdobyć III miejsce w tegorocznym konkursie PING.

– Masz jakieś inne zainteresowania?

– Moje zainteresowania są bardzo ścisłe. Oprócz informatyki, interesuję się również matematyką i fizyką.

– Co powiedziałbyś osobom, które chcą zacząć programować?

– Zróbcie to. W internecie jest masa materiałów, jak zacząć. Programowanie może stanowić dobrą pracę, można się w tym naprawdę spełniać, tworzyć różne rzeczy i czerpać z tego uciechę.