Zatrzymali podejrzanych o pobicie

Mężczyznę pobiło czterech młodych napastników. Do zdarzenia doszło na terenie Wołowa. Policjantom udało się zaraz po pobiciu odnaleźć agresorów. Teraz odpowiedzą przed sądem.



Policjanci odebrali zgłoszenie od mężczyzny, który został zaczepiony na jednej z ulic Wołowa przez grupę młodych ludzi. Zaatakowali go, kopali i uderzali. W efekcie mężczyzna trafił do szpitala. – Funkcjonariusze ustalili tożsamość wszystkich osób i zatrzymali dwóch z nich. Kolejne dwie osoby zatrzymano następnego dnia. Wszyscy, to młodzi mieszkańcy powiatu wołowskiego w wieku od 17 do 21 lat – komentuje sierż. szt. Marzena Pawlik z Komendy Powiatowej Policji w Wołowie.

Dwóm mężczyznom: 18 -letniemu i 21-letniemu mieszkańcowi powiatu wołowskiego przedstawiono zarzut pobicia oraz naruszenie czynności ciała trwające dłużej niż 7 dni. Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowiedzą teraz przed sądem. Grozić im może kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.