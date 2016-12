Zdzisław Miadziołko zakłada klub morsa (video)

Wołowianin Zdzisław Miadziołko mimo niskiej temperatury za oknem postanowił dzisiaj wykąpać się w stawie znajdującym się na terenie basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Panieńskiej. Miłośnik sportu przybiegł na teren basenu z domu i zrobił rozgrzewkę. Jak mówi, ma nadzieję, że zachęci innych do zapisania się do klubu morsa, który planuje założyć. To już czwarty rok z rzędu, kiedy mieszkaniec Wołowa wita w ten sposób zimę. Każdy, kto byłby zainteresowany morsowaniem, może skontaktować się z panem Zdzisławem pod numerem telefonu 669 836 406.

– Nie choruję, nawet nie mam kataru – mówi Zdzisław Miadziołko. – Do zimowych kąpieli przygotowuję się w domu, hartuję swój organizm biorąc bardzo zimny prysznic. Do tego trzeba przygotowywać się powoli. Osobiście widzę korzyści, bo mam bardzo dobrą odporność.

Przedstawiamy video z dzisiejszej kąpieli wołowskiego morsa.