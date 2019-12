Cenzura nie przejdzie! Publikujemy zakazane teksty Tygodnika Zamojskiego. W geście solidarności

Kilkudziesięciu lokalnych wydawców z całej Polski publikuje na swoich portalach teksty Tygodnika Zamojskiego, na który sąd nałożył prewencyjny zakaz publikacji. Media lokalne to najważniejszy bezpiecznik Polski samorządowej. Opisują, relacjonują, ale przede wszystkim pełnią funkcje kontrolne wobec władzy i patrzą jej na ręce.

W listopadzie w Zamościu doszło do wstrząsającej sytuacji: Sąd Okręgowy uznał, że ważniejsze jest dobre samopoczucie osób publicznych i miejskiej spółki, niż prawo mieszkańców do informacji. Nałożył na Tygodnik Zamojski 11-miesięczny zakaz publikacji na temat działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w tym mieście. Nakazał także usunięcie dotychczas opublikowanych tekstów ze strony internetowej.

To nic innego jak zakazana w konstytucji cenzura prewencyjna. Jeśli będziemy się godzić na taką metodę, jeśli nie zaprotestujemy, obudzimy się w rzeczywistości, w której takie zakazy są normą. Nie wchodząc w meritum sporu między spółką a gazetą, protestujemy przeciw ograniczaniu prawa mieszkańców do informacji PRZED rozstrzygnięciem sądowym.

Takie sądowe zabezpieczenia to śmierć mediów. A bez mediów nie ma demokracji.

Sądowy zakaz dotyczy tylko Tygodnika Zamojskiego. Dlatego ponad 30 lokalnych wydawców, w geście solidarności, publikuje na kilkudziesięciu portalach zakazane teksty. Ukazują się tego samego dnia.

Cenzura nie przejdzie!

PRZECZYTAJ TEKSTY TYGODNIKA ZAMOJSKIEGO

(Tekst, od którego wszystko się zaczęło) CBA sprawdza, czy w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Zamościu nie został ustawiony przetarg. Centralne Biuro Antykorupcyjne w PGK. Dlaczego Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu wybrało ofertę zamojskiej firmy, za 8,5 mln zł, o blisko 2 mln zł droższą od oferty firmy z Gdańska? Czy to przypadek, że spółka zleciła wykonanie dokumentacji inwestycji siostrze właściciela firmy, która potem wygrała ów przetarg? I kolejny zbieg okoliczności: zwycięzca przetargu niemal dokładnie podał cenę inwestorską. W tej sprawie pytań jest więcej. Właśnie to jest przedmiotem zainteresowania Centralnego Biura Antykorupcyjnego. (czytaj tekst pierwszy)

Ustawiony przetarg w zamojskim PGK? Ostra reakcja Rady Nadzorczej spółki. Zerwać umowę. Natychmiast! Choć CBA przeszło miesiąc temu poprosiło o dokumenty dotyczące przetargu, w którym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu wybrało o 2 mln zł (!) droższą ofertę, Rada Nadzorcza spółki o wszystkim dowiedziała się dopiero po naszej publikacji. I… uznała, że umowę z tym wykonawcą należy rozwiązać. (czytaj tekst drugi)

Dlaczego Wnuk boi się odwołać prezesa PGK? Mówiąc językiem klasyka, prezydent i rada nadzorcza zamojskiej spółki „rżną głupa”. Wreszcie! Dopiero po seraii naszych publikacji, kiedy obnażyliśmy przebieg przetargu, w którym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu mogło stracić 2 mln zł (!), rada nadzorcza spółki złożyła zawiadomienie do prokuratury. Jednak ani dla niej, ani dla reprezentującego właściciela (jest nim miasto) prezydenta Andrzeja Wnuka nie był to wystarczający powód, by odwołać prezesa PGK. Dlaczego go chronią? (czytaj tekst trzeci)

Były prezes zamojskiego PGK Franciszek Josik uważa, że w spółce miejskiej i wokół niej działa… Grupa przestępcza. „W naszej firmie od dwóch lat, jeżeli chodzi o przetargi, w większości były to przekręty; kilkanaście. Charakter tych spraw i ich rozpiętość każą myśleć, że działa grupa przestępcza. Żeruje na majątku PGK, ale swoje działania rozszerza także na Zamość: na developerkę, zoo, a ostatnio zagnieździła się również w TBS (Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., także spółka miejska – przyp. red.) – Franciszek Josik, wieloletni prezes zamojskiego PGK, ogłosił to podczas specjalnie zwołanej (15 października) konferencji prasowej. Te słowa wstrząsnęły Zamościem. (czytaj tekst czwarty)

2 000 000 zł. Tyle miasto miało przepłacić, realizując umowę zawartą przez prezesa zamojskiego PGK Jarosława Maluhę. 20 285 zł. Tyle dostaje miesięcznie (brutto), po podwyżce z początku roku, zawieszony w czynnościach Jarosław Maluha. Prezydent Wnuk udaje Greka i nie odwołuje swojego kolegi Jarosława Maluhy z funkcji prezesa zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu. Pod jego rządami spółka mogła przepłacić za budowę farmy fotowoltaicznej 2 mln zł (!), „wyrządzając w ten sposób szkodę majatkową w wielkich rozmiarach”. I to on mógł „ręcznie sterować” przebiegiem kolejnych przetargów. Owszem, Andrzej Wnuk odwołuje, ale… radę nadzorczą. A kumplowi włos z glowy nie spadł, przeciwnie, dostał nawet podwyżkę! (czytaj tekst piąty)

W akcji uczestniczą wydawcy i redaktorzy naczelni:

Patryk Ślęzak: Gazeta Lokalna Kutna i Regionu, kutno.net.pl, portalplock.pl terazgostynin.pl mojaleczyca.pl;

Janusz Ansion: Kurier Słupecki, slupca.pl;

Daniel Długosz: Nowa Gazeta Trzebnicka, nowagazeta.pl;

Wojciech Waligórski: Nowy Łowiczanin, lowiczanin.info;

Jacek S. Wasilewski: Kurier Podlaski-Głos Siemiatycz, kurierpodlaski.pl;

Jarosław Babicki: Tygodnik Starachowicki, starachowicki.eu;

Janusz Urbaniak: Rzecz Krotoszyńska, rzeczkrotoszynska.pl;

Mariusz Leszczyński: Aktualności Lokalne, zlotowskie.pl;

Dominik Księski: Pałuki, Pałuki i Ziemia Mogileńska, palukitv.pl, palukimogilno.pl;

Bogdan Rojkowicz: Korso, korso.pl;

Robert Majchrzak: Tygodnik Kętrzyński, tygodnikketrzynski.pl;

Grzegorz Łabaj: Nowa Gazeta Lokalna, lokalna24.pl;

Wojciech Naja: Reporter Gazeta, reportergazeta.pl;

Marta Ringart: Kurier Gmin, kuriergmin.pl;

Maciej J. Kowalski: Nowy Wyszkowiak, nowywyszkowiak.pl;

Kamil Miller: Gazeta Gryfińska, egryfino.pl;

Franciszek Matysik: Co tydzień Jaworzno, jaw.pl;

Ryszard Pajura: Obserwator Lokalny, debica24.eu;

Alicja Molenda: Przełom, przelom.pl;

Mateusz Orzechowski: Wspólnota, 24wspolnota.pl;

Paweł Okulowski: Nowiny Raciborskie, Nowiny Wodzislawskie, nowiny.pl;

Maciej Grzmiel: Czas Chojnic, tygodnik Tucholski, czas.tygodnik.pl, tygodnik.pl;

Jakub Dźwilewski: Dobra Gazeta, dobragazeta.com.pl, kedzierzynkozle.tv;

Michał Gawryołek: Twój Głos Ryki, Twój Głos Garwolin, twojglos.pl, twojglos-garwolin.pl;

Piotr Piotrowicz: Gazeta Jarocińska, Życie Pleszewa, Gazeta Krotoszyńska, Życie Gostynia, Życie Rawicza, jarocinska.pl, zpleszewa.pl, krotoszynska.pl, gostynska.pl, rawicz24.pl;

Radosław Bartkowiak: Gazeta Słupecka, gazetaslupecka.pl;

Paweł Kozera: Mazowieckie To i Owo, Tygodnik Nowodworski, Tygodnik Pułtuski, toiowo.eu, pultuszczak.pl, nowodworski.info, jarmark24.pl;

Andrzej Andrysiak: Gazeta Radomszczańska, radomszczanska.pl,

Michał Szrajber: Strzelec Opolski, strzelecopolski.pl,

Jerzy Jurecki: Tygodnik Podhalański, 24tp.pl;

Andrzej Bałamucki: Kulisy Powiatu Kluczbork-Olesno, kulisypowiatu.pl,

Waldemar Śliwczyński: Wiadomości Wrzesińskie, wrzesnia.info.pl

Rafał Kurek: ddbelchatow.pl

Paweł Golak: Gazeta Noworudzka, Gazeta Kłodzka, Gazeta Ząbkowicka, Gazeta Świebodzic, Euroregio Glacensis, nowaruda24.pl, klodzko24.eu

Wojciech Szota: Wieści Wolbromskie, Wieści Miechowskie, wiesci.info.pl

Czesław Czyżewski: Gazeta Tczewska/tczewska.pl; Gazeta Kociewska/kociewiak.pl; Gazeta Malborska/malbork1.pl; Kurier Kwidzyński/kwidzyn1.pl; Dziennik Pomorza/portalpomorza.pl