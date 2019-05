Dlaczego Nasz Duda? 

Rozmowa z Jarosławem Dudą, kandydatem Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego z miejsca nr 2, na liście nr 3. – Dolnośląski sześciopak Jarosława Dudy to? – Dolny Śląsk potrzebuje reprezentanta swoich spraw w Parlamencie Europejskim. Wierzę, że mój program zawarty w tzw. sześciopaku sprawi, iż wyborcy poprą moją kandydaturę. Jestem stąd, z Dolnego Śląska. Pracując w polskim parlamencie zawsze o tym pamiętałem i pomagałem w rozwiązywaniu regionalnych problemów. Wiem też, że na Dolnym Śląsku jest sporo spraw do załatwienia, zwłaszcza w sferze spraw społecznych, które także potrzebują mocnego zaangażowania na poziomie Parlamentu Europejskiego. Jeśli wyborcy powierzą mi mandat europosła, w tej pracy moją najważniejszą listą spraw do załatwienia będzie tzw. sześciopak. Zapisałem w nim sprawy i projekty kluczowe z punktu widzenia obecnej sytuacji na Dolnym Śląsku, a więc finansowanie projektów rozwojowych, rozbudowa dróg i kolei, walka ze smogiem w regionie, wyrównywanie szans i sprawy społeczne, wreszcie edukacja oraz rozwój gospodarki Dolnego Śląska. To kompletny pakiet, którego realizacja poprawi warunki życia wszystkich mieszkańców regionu. – Po pierwsze… – Wiemy, że południowa część Dolnego Śląska – a mówimy tutaj o ponad 100 samorządach – wymaga nadal bardzo mocnego wsparcia ze środków unijnych. Te fundusze są potrzebne, aby powiaty z południa naszego regionu mogły nadal się rozwijać. Dlatego chcę doprowadzić do przyjęcia Strategii Sudety 2030 na poziomie krajowym i europejskim, w formule programu wsparcia. Tak, aby Dolny Śląsk rozwijał się w jednym tempie. – Dolny Śląsk dostępny komunikacyjnie… – W naszym województwie na realizację czeka szereg ważnych projektów komunikacyjnych. Jako poseł do Parlamentu Europejskiego będę zabiegał o fundusze unijne dla Dolnego Śląska na te zadania. To np. budowa drogi ekspresowej S8 do Kłodzka, przebudowa autostrady A4 między Wrocławiem i Legnicą, budowa nowego mostu w Głogowie. Z kolei Jelenia Góra i Wałbrzych czekają na łączniki, które “przypną” ich obwodnice do systemu dróg ekspresowych. Dużo do zrobienia jest też na kolei. Na Dolnym Śląsku potrzebujemy wsparcia z UE, aby kupować nowe pociągi i odnawiać linie kolejowe, np. do Karpacza, Lwówka Śląskiego i Stronia Śląskiego. Z koleją wiąże się zresztą kolejny punkt mojego sześciopaku. – Czyli Dolny Śląsk czystego powietrza. – W naszym regionie potrzebujemy zdecydowanych działań wymierzonych w smog. Nie możemy dłużej pozwalać na to, aby Dolnoślązacy chorowali przez często fatalny stan powietrza. Dlatego musimy inwestować w rozwój transportu niskoemisyjnego, w tym właśnie kolei. Potrzebujemy też inwestycji w nowoczesne systemy grzewcze oraz w infrastrukturę, która będzie pomocna w szybkim ostrzeganiu mieszkańców o smogu. Nie może być tak, że w regionie brakuje odpowiednich czujników, które ostrzegają przed smogiem. Środki na te cele może przyznać Unia Europejska i w Parlamencie Europejskim będę o nie zabiegał. – Dolny Śląsk dla wszystkich i Dolny Śląsk dla seniora – to z kolei następne dwa punkty z sześciopaku Jarosława Dudy. – Niemal całe swoje życie zawodowe poświęciłem osobom z niepełnosprawnościami. Wiem, że zasługują one na wszelką pomoc, którą nowoczesne, europejskie państwo po prostu musi im zaoferować. Tak samo, jak naszym seniorom. W Parlamencie Europejskim chcę pracować przy projektach, które sprawią, że na Dolnym Śląsku polepszy się system opieki nad osobami w wieku senioralnym lub z niepełnosprawnościami, będzie więcej domów opieki, poprawi się dostępność opieki zdrowotnej, np. w sanatoriach, z których Dolny Śląsk słynie.

– I zostaje nam szósty, ale równie ważny punkt – Dolny Śląsk wysokiej jakości edukacji i gospodarki.

– Dolny Śląsk ma wiele atutów, jeśli chodzi o gospodarkę i rolnictwo. Musimy o nie dbać, np. promując je na arenie międzynarodowej, wdrażając programy rozwoju przedsiębiorczości, ułatwiając zdobycie finansowania na działalność gospodarczą lub rozwój innowacji. W edukacji też mamy sporo do zrobienia, zwłaszcza po chaosie wywołanym PiS-owską “deformą” edukacji. Jako poseł do Parlamentu Europejskiego zadbam o to, aby w naszym regionie realizowano projekty poszerzające ofertę edukacyjną dla dolnośląskich uczniów, m.in. wymiany międzynarodowe.

– Wybory już 26 maja!

– Tak, dlatego zachęcam do uczestnictwa w wyborach i oddanie głosu na moją kandydaturę. Znajdą mnie Państwo na miejscu nr 2, na liście nr 3. Koalicja Europejska to spełnienie marzeń o zjednoczonej opozycji, dlatego tak ważne jest teraz nasze uczestnictwo wyborach. To wielki wybór przyszłości Polski. Proszę Państwa o głos na moją kandydaturę. Tak, dlatego zachęcam do uczestnictwa w wyborach i oddanie głosu na moją kandydaturę. Znajdą mnie Państwo na miejscu nr 2, na liście nr 3. Koalicja Europejska to spełnienie marzeń o zjednoczonej opozycji, dlatego tak ważne jest teraz nasze uczestnictwo wyborach. To wielki wybór przyszłości Polski. Proszę Państwa o głos na moją kandydaturę. Nasz Duda to odpowiedzialność, skuteczność i kompetencje. Godny reprezentant spraw Dolnego Śląska w Parlamencie Europejskim.

brandbridge