Działamy za unijne pieniądze

Redakcja Kuriera Gmin od blisko roku uczestniczy w unijnym projekcie InforMe. Finałem jest nasz udział w Mobilnej Akademii Medialnej. Dzięki wsparciu unijnemu mamy w redakcji nowy sprzęt, stronę www oraz przeszliśmy szkolenia jak ciekawie pisać o inwestycjach, które na co dzień robione są w naszych gminach za pieniądze unijne, jak np. most, obwodnica, drogi czy ścieżki rowerowe.



Rok temu, redakcja Kuriera Gmin zrzeszona w Stowarzyszenia Gazet Lokalnych przystąpiła razem z wydawcami z całej Polski do projektu unijnego InforMe, finansowanego ze środków polityki spójności UE. Efektem było wydanie dodatku Majówka, który trafił do sklepów w całej Polsce. Były w nim również artykuły promujące nasze gminy i mieszkańców, którzy wypowiadali się o unii europejskiej. Kilka miesięcy później projekt naszej redakcji został przyjęty do realizacji w ramach Mobilnej Akademii Medialnej InforMe. Otrzymaliśmy grant na zakup sprzętu, zrobienie nowej strony internetowej oraz finanse na udział w szkoleniach. Dzięki nim spotkaliśmy się z ekspertami z dziedziny “sprzedaży” treści na facebooku i na www. Obecnie bierzemy udział w drugiej edycji InforMe2. Stąd już w najbliższy czwartek ukaże się tekst o naszej inwestycji, obwodnicy i moście w Brzegu Dolnego wybudowanych za pieniądze unijne. Piszemy o tym jak most i obwodnica poprawia jednym życie, a drugich zabija. Piszemy bowiem o zagrożeniach, które sami sobie stwarzamy. Most wolności, zwany mostem wolności piratów drogowych, pokażemy na nim oznaczone przez policję tzw. śmiertelne miejsca i liczbę wypadków, która poraża. Piszemy o tym co możemy zrobić, aby nie dać się zabić na drodze. Będzie też konkurs na wyjazd do Brukseli. O tym wszystkim przeczytacie już w najbliższy czwartek.

Seria EUROPAGE i wyjazd do Brukseli to elementy projektu “InForMe– Działania informacyjne na rzecz promocji Polityki Spójności w polskich mediach lokalnych” dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej w ramach konkursu “Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE”.

Realizatorem projektu są Stowarzyszenie Gazet Lokalnych i Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.