Jak bezpiecznie korzystać z różnych rodzajów fajerwerków?

Sztuczne ognie kojarzą się przede wszystkim z sylwestrową nocą. To właśnie wtedy odpalanych jest więcej wyrobów pirotechnicznych niż łącznie przez cały rok. Niezależnie od tego, czy oglądamy pokaz organizowany przez miasto, czy postanowimy we własnym zakresie ubarwić tę noc fajerwerkami, zawsze należy przypomnieć sobie podstawowe zasady bezpieczeństwa, aby zapobiec wszelkiego rodzaju przykrym incydentom związanym z nieostrożnym obchodzeniem się z materiałami pirotechnicznymi.

Fajerwerki to legalny wyrób dopuszczony do sprzedaży w Polsce, jednak wybierając je należy upewnić się, czy posiadają oznakowanie CE. Powinno być ono dobrze widoczne na opakowaniu. Oznakowanie wyrobu w ten sposób daje gwarancję, że spełnia on rygorystyczne europejskie normy i jest produktem bezpiecznym dla konsumenta.

Według polskiego prawa, wyroby pirotechniczne nie mogą być sprzedawane osobom poniżej 18 roku życia. Z kolei dorośli, którzy mogą legalnie nabyć fajerwerki, każdorazowo powinni zapoznać się z instrukcją obsługi danego produktu, która widnieje na opakowaniu. Opisane są tam zasady bezpiecznego używania poszczególnych wyrobów (np. rekomendowane ustawienie wyrobu przed odpaleniem, sposób odpalenia, bezpieczna odległość, jaką powinno się zachować i inne).

Korzystając z fajerwerków należy zawsze wybrać odpowiednie miejsce – na zewnątrz, z daleka od zabudowań oraz drzew i linii energetycznych. W ramach poczucia społecznej odpowiedzialności zaleca się upewnienie, że w najbliższej okolicy nie znajduje się szpital, dom opieki, schronisko dla zwierząt czy też inne miejsce, którego rezydentom nasza zabawa mogłaby przeszkadzać. Pamiętajmy, aby poza odpowiednim doborem otoczenia zwracać szczególną uwagę na grunt, na którym stawiane są wyroby. Wybierajmy równe, twarde, jednolite podłoże. Nie zaszkodzi też zabezpieczyć postawionego na ziemi produktu ze wszystkich stron, na przykład przy użyciu kamieni.

Przy odpalaniu lontu należy zwrócić uwagę, by podpalić sam jego koniec. Tylko wtedy będziemy mieć pewność, że czas na oddalenie się od produktu przed wybuchem będzie optymalny. Należy również zapamiętać, żeby nigdy nie nachylać się nad wyrobem pirotechnicznym!

Po odpaleniu wyrobu pirotechnicznego należy niezwłocznie oddalić się na odległość co najmniej kilku metrów (zależnie od klasy wyrobu), zaś pozostali widzowie powinni zachować dystans minimum 25 metrów – to z takiej odległości pokaz będzie najbezpieczniejszy i najlepiej widoczny.

Jeśli jakikolwiek produkt nie ulegnie detonacji, należy odczekać 15 minut, zanim podejdzie się do wyrobu, a następnie zanurzyć go w wodzie. Tylko to da stuprocentową gwarancję, że wadliwy artykuł nie zacznie działać samodzielnie po czasie. Zakazane jest również podejmowanie jakichkolwiek prób ponownego odpalenia wyrobu, natomiast o problemach z poprawnym działaniem warto niezwłocznie poinformować sprzedawcę.

Istnieje kilka istotnych różnic między poszczególnymi rodzajami wyrobów pirotechnicznych, o których należy pamiętać podczas ich używania. Dlatego też zdecydowaliśmy się na przygotowanie cyklu krótkich infografik mających na celu promowanie odpowiedzialnego strzelania oraz utworzyliśmy na Facebooku wydarzenie „Strzelam mądrze w Sylwestra” – mówi Marta Smolińska z Fundacji Rozwoju i Edukacji Pirotechnicznej.

Przy okazji poruszania kwestii bezpiecznego używania wyrobów pirotechnicznych warto wspomnieć o najczęściej popełnianych błędach.

Do takich ryzykownych zachowań należy m. in.:

pomijanie etapu zapoznania się z instrukcją użycia,

używanie wyrobów po spożyciu alkoholu,

udostępnianie wyrobów osobom małoletnim,

ustawianie baterii na nierównej powierzchni,

odpalanie wyrobów pirotechnicznych z ręki (petardy, rakiety, rzymskie ognie),

wbijanie rakiet w grunt.

Najważniejszym aspektem zabawy sylwestrowej jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno sobie, osobom z otoczenia, jak i zwierzętom. Pamiętajmy, by przygotować dla swoich pupili cichy i spokojny kąt i nie wyprowadzać psów na spacer w godzinach największego nasilenia strzałów. Zminimalizuje to ich stres. Jeśli zdecydujemy się świętować poza domem, pozostawmy zwierzakom zapas wody i smakołyków, zasłońmy rolety i włączmy radio lub telewizor, by dochodzące zza okien odgłosy i błyski nie niepokoiły pupila. Pamiętajmy też, że zawsze mamy wybór – możemy zakupić dostępną na rynku tzw. cichą pirotechnikę, która emituje mniej decybeli.



O Fundacji:

Założona w kwietniu 2019 roku Fundacja Rozwoju i Edukacji Pirotechnicznej ma na celu edukację rynku w zakresie rodzajów, funkcjonalności oraz bezpiecznego korzystania z materiałów pirotechnicznych. Pierwsza tego typu na polskim rynku Fundacja została założona przez trzy firmy z wieloletnią tradycją i doświadczeniem w branży – Jorge, Super Power i Triplex.