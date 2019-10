Jak zachęcić dziecko do nauki języka angielskiego? Natalia Wach, właścicielka RED – English is fun, ma na to swoje sprawdzone sposoby. Uczy dzieci języka angielskiego w kameralnych grupach i wesołej atmosferze w Wołowie przy ul. Piłsudskiego 34 (na Targu Miejskim). Zapytaliśmy panią Natalię jakie ma metody na połączenie zabawy z nauką i zainteresowanie nawet najmłodszych dzieci językiem obcym.

– Dlaczego akurat hasło ‘RED – English is fun!‘ promuje prowadzone przez Panią zajęcia językowe?

Głęboko wierzę w to, że radośni uczniowie uczą się lepiej.

Śmiech rozładowuje stres, który mocno blokuje proces uczenia się.

– Jak wyglądają zajęcia, które Pani prowadzi?

W tym roku zdecydowałam się na wprowadzenie programu “Wattsenglish”, który jest bardzo spójny z moją wizją prowadzenia zajęć. Program wyróżnia to, że dzieci uczą się w sposób naturalny, intuicyjny. Do lamusa odchodzą lekcje, w których pokazuje się kartę obrazkową i zachęca się dzieci chóralnie do powtarzania. Według mnie lepiej działa takie postępowanie : Pokazuję dzieciom, że jest mi zimno, mam smutną minę, chucham w dłonie. Obok mnie leży kurtka. “ Co to jest? To kurtka! Ubiorę ją i będzie mi cieplej.. Hej, powiedzcie razem ze mną, co to jest? To kurtka! A teraz powiedzmy “To kurtka” szczękając zębami, powiedzmy to głośno, cicho, rytmicznie etc. Oczywiście cała ta scenka odbywa się w języku angielskim.

W programie postacią przewodnią jest Steve wraz ze swoją przyjaciółką Maggie (sroka-pacynka [zdj], która tak samo jak Steve komunikuje się tylko w języku angielskim). Podczas lekcji dużo się ruszamy i śpiewamy, jest także czas na odpoczynek i relaks – zdaję sobie sprawę, że późnym popołudniem dzieci mają prawo być zmęczone.

– Co jest dla Pani ważne w swoim zawodzie?

Przede wszystkim staram się nawiązać więź emocjonalną ze swoimi uczniami, których najczęściej nazywam “moimi dziećmi”. Nie stosuję też klasycznego oceniania podczas lekcji. Staram się rozwijać wewnętrzną motywację do nauki. Dla maluchów jest to naturalne, natomiast dzieci, które już chodzą do szkoły domagają się czasem naklejek motywacyjnych. Uważam jednak, że ocenianie bardzo źle wpływa na późniejszą zdolność do komunikowania się w obcym języku. Rozmawiając z przypadkowa osobą w języku angielskim czujemy się nieswojo, bo podświadomie boimy się, że “dostaniemy jedynkę”.

– Czy są jeszcze miejsca w grupach? W jaki sposób można się zapisać na zajęcia?

Dla dzieci starszych niż 7 lat niestety nie znajdę już miejsc, wprowadziłam listy rezerwowe. Postaram się tworzyć nowe grupy od zimowego semestru. Obecnie zapraszam dzieci z roczników 2013-2015. Dla dzieci młodszych będę niebawem organizować zajęcia Sensoplastyka ® w języku angielskim, dla starszych zresztą też – zachęcam do śledzenia profilu na FB @REDWOLOW, tel. 796-192-895