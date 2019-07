Mamy bezrobocie najniższe od 28 lat. Praca szuka człowieka, ale…

Stopa bezrobocia w Polsce wynosi 5,4%, w województwie 4,9%, a w powiecie wołowskim 10,9%. Najwięcej osób bezrobotnych na koniec roku 2018 było w gminie Wołów – 1047. W Brzegu Dolnym – 405 a w Wińsku – 450.



Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że stopa bezrobocia spadła o 0,1% w stosunku do miesiąca poprzedniego i jest to stan najniższy od 28 lat.

Trochę statystyk…

W powiecie wołowskim na koniec lutego odnotowano 2000 osób bezrobotnych, a stopa bezrobocia wyniosła 11,7 %. Końcówka maja to 1900 osób zarejestrowanych bezrobotnych, a stopa bezrobocia – 10,9 %. Jak widać na naszym terenie liczby te uległy zmniejszeniu i jest to tendencja krajowa- na koniec lutego tego roku w całej Polsce było 1.016.600,00 osób bezrobotnych, a stopa bezrobocia sięgała 6,1 %. W województwie dolnośląskim w tym okresie liczba bezrobotnych wynosiła 66,000, stopa bezrobocia 6,1%.

Pod koniec maja 2019 r. w kraju zarejestrowanych było 906 tysięcy osób bez pracy, stopa wynosiła 5,4%. Województwo dolnośląskie odnotowało 59,700 osób bezrobotnych i stopę bezrobocia na poziomie 4,9%.

Szukają od nauczycieli do ślusarzy

Obecnie Powiatowy Urząd Pracy ma w ofercie około 60 propozycji między innymi dla nauczycieli, ślusarzy, aparatowych, magazynierów, pomocniczych pracowników budowlanych, pracowników produkcji, dekarzy, osób sprzątających i wielu innych. W większości są to umowy o pracę. Najwięcej ofert dla nauczycieli ma Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym – szukają do nauczania chemii, WOS-u, historii, przedmiotów ekonomicznych, języka polskiego, matematyki, informatyki. Wojewódzki Szpital dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Lubiążu potrzebuje inspektora ds. płac, pielęgniarki, magistra farmacji. Na magazyniera i elektryka czeka praca w Bukowicach w Linpac Packaging Production.

Pomoc dla bezrobotnych Osoby bezrobotne mogą liczyć na różne formy wsparcia: korzystanie ze staży, prac interwencyjnych, świadczeń pieniężnych, szkoleń indywidualnych czy poradnictwa zawodowego, które jest ważnym narzędziem dla osób poszukujących ścieżki zawodowej ponieważ pozwala na wybór lub zmianę zawodu, zaplanowanie kariery czy określenie kompetencji i zainteresowań. Można też otworzyć własną działalność Powiatowy Urząd Pracy wspiera także tych, którzy chcą mieć swój własny interes poprzez przyznanie środków finansowych na otworzenie działalności gospodarczej. Obecnie jest to kwota około 29,000 zł (600% przeciętnego wynagrodzenia) na działalność samodzielną, spółdzielnię socjalną lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej. Informacje dotyczące form wsparcia dla osób bezrobotnych: http://wolow.praca.gov.pl/

Co na to bezrobotni?

Statystyki, wyliczenia swoje, a życie swoje. Zapytaliśmy osoby bezrobotne, zarejestrowane Powiatowym Urzędzie Pracy o ich pogląd na lokalny rynek pracy.

Kamila:“Jestem zarejestrowana od kilku miesięcy i tylko po to aby brać ubezpieczenie zdrowotne. Mam nadzieję, że nie zaproponuje mi nikt pracy bo mam małe dziecko i nie mam go z kim zostawić, do żłobka się nie dostał. Jak pójdzie już do przedszkola za rok to wtedy będę korzystać z każdej oferty”.

Tomasz: “Wszyscy mówią o tym, że bezrobocie spadło i jest najniższe od prawie 30 lat. Zgoda, ale mówimy tu o bezrobociu rejestrowanym, a nikt nie liczy osób, które nie są zapisane w urzędach pracy. Ci, którzy są zarejestrowani też niekoniecznie chcą pracować albo pracują w szarej strefie, tak jak ja. Jeśli otrzymam ofertę zgodnie z moimi oczekiwaniami płacowymi to z niej skorzystam. Teraz trzeba jednak uważać, bo za nie przyjęcie proponowanej przez urząd oferty można zostać wyrejestrowanym.”