Ostrzeżenie! Burze, miejscami grad.

IMGW wydało ostrzeżenie meteorologiczne dla dolnego śląska w tym też dla powiatu wołowskiego. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 20 mm, lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Miejscami możliwy grad. Ostrzeżenie ważne jest od: 2019-07-13, godz. 09:30, do: 2019-07-13 godz. 21:00.