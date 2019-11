Kolejny fake news – co z tym robić?

Na fanpagu Ewy Łukacz pojawiła się informacja o napisanym przez Redakcję Kuriera Gmin sprostowaniu dotyczącym jej osoby. Jest to nieprawda. Tekst, został przesłany do Redakcji Kuriera Gmin przez Ewę Łukacz, która jest jego autorką. Zdecydowaliśmy się opublikować go w Kurierze Gmin, aby pokazać Czytelnikom sposób tłumaczenia przez Ewę Łukacz opublikowanego na facebooku zdjęcia, które przedstawiało kłamstwo – zawieszenie przez urząd gminy Wołów flagi Monako w Dniu Święta Niepodległości. Autorka postu tłumaczyła, że dostała zdjęcie na skrzynkę pocztową. Nie widzi nic złego w jego rozpowszechnianiu, co więcej rozpoczęła atak na naszą Redakcję. My, podtrzymujemy nadal swoje stanowisko, że rozpowszechnianie fake newsów, ich tworzenie jest niezgodne z prawem.

***

Ewa Łukacz, w ostatnim, czasie przegrała dwa procesy sądowe, w tym jeden, gdzie opublikowała nieprawdziwe stwierdzenia dotyczące prywatnego życia Andrzeja Nejmana, obecnego sekretarza powiatu, a wówczas kandydata na radnego. Sąd nakazał jej przeproszenie. Drugą sprawę przegrała z Powiatową Spółką Medyczną. Opublikowała tylko jedną stronę w debacie publicznej na sesji Rady Powiatu odnośnie służy zdrowia. Obecnie, kolejna sprawa toczy się z powództwa cywilnego Dariusza Chmury, który pozwał ją za naruszenie dóbr osobistych. Chodzi również między innymi o rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji dotyczących jego życia prywatnego.

***

Jak fake newsy są zagrożeniem dla życia publicznego, mogliśmy się przekonać podczas ostatnich wyborów samorządowych, gdzie Wołów był sparaliżowany rozpowszechnianą plotką między innymi o budowie w mieście spalarni.

Fake news to nie tylko kłamstwo, to także dezinformacja, postprawda – zjawisko dawniej opisywane słowami takimi jak propaganda, plotka, legenda miejska, mit, a oznaczające po prostu manipulację informacją. Rozwój nowych technologii zmienił jednak kontekst, w jakim to zjawisko funkcjonuje. W sieci łatwo utonąć w zalewie napływających ze wszystkich stron, a nie zawsze sprawdzonych i wiarygodnych, informacji. A jednocześnie to właśnie dzięki Internetowi można dziś łatwiej dotrzeć do wiedzy, która pomaga zweryfikować to, co zasłyszane, obejrzane czy przeczytane. Fałszywe i zmanipulowane informacje nie rozchodzą się same – rozpowszechniają je ludzie. Możesz pomóc zatrzymać fake newsa, sprawdzając jego wiarygodność przed ewentualnym puszczeniem dalej, lub zdemaskować go, gdy został już rozpowszechniony przez inne źródła. Ale możesz też przyczynić się do zwiększenia jego zasięgu. Przeciwdziałanie dezinformacji powinno być dziś traktowane jako ważny element misji dziennikarskiej i realizowania przez media funkcji tzw. publicznego stróża – czytamy w specjalnie wydanym dla dziennikarzy przewodniku Stop Dezinformacji.

Redakcja Kuriera Gmin