Pijani kierowcy po majówkach

Policjanci z naszego powiatu w czasie majówek zatrzymali dwóch kierowców pod wpływem alkoholu, jednego bez prawa jazdy a ich pojazdy odholowano na parking strzeżony.



3 maja w godzinach wieczornych w jednej ze wsi gminy Wołów, funkcjonariusze zatrzymali do kontroli pojazd marki Renault. Od razu wyczuli od 63-letniego kierowcy silną woń alkoholu. Podejrzenia policjantów potwierdziło badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, które wykazało prawie promil. Kierowcy zatrzymano prawo jazdy, a pojazd odholowano na parking strzeżony na koszt właściciela.

Następnego dnia w miejscowości na terenie gminy Wińsko zatrzymano kolejną osobę, która zdecydowała się wsiąść za kierownicę samochodu marki Peugeot po alkoholu. Tym razem badanie 49-letniego kierującego wykazało 1,2 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna również rozstał się z prawem jazdy, a także, do czasu jego odbioru z parkingu strzeżonego, z pojazdem, którym kierował. Funkcjonariusze wołowskiej drogówki odholowali na parking strzeżony jeszcze jeden pojazd 4 maja. Po zatrzymaniu do kontroli kierującego motorowerem okazało się, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania. Został on ukarany mandatem karnym.

Policja w dalszym ciągu apeluje do kierowców o rozwagę. Jak pokazują opisane przypadki w dalszym ciągu zdarzają się osoby, które nie stosują się do obowiązujących przepisów i narażają siebie, ale także innych uczestników ruchu drogowego na poważne niebezpieczeństwo.