Piłeś? Nie jedź!

Policjanci zatrzymali dwóch nietrzeźwych kierujących, którzy nie tylko z powodu wypitego alkoholu nie powinni byli wsiadać za kierownicę.

W ostatnim tygodniu grudnia patrolując ulice powiatu wołowskiego funkcjonariusze Ogniwa Ruchu Drogowego dokonali szeregu kontroli drogowych. Zatrzymali m.in. 20-letniego kierującego BMW, który kierował nim pomimo zakazu. Policjanci zatrzymali również do kontroli drogowej 54-letniego mieszkańca powiatu wołowskiego, który wsiadł za kierownicę po alkoholu. Jak wykazało badanie alkomatem miał ponad 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Po sprawdzeniu osoby w policyjnych systemach okazało się, że ma on również cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. Podczas jednej z kontroli na terenie miasta Brzeg Dolny funkcjonariusze za kierownicą samochodu marki Ford zastali 28-letniego obywatela Ukrainy, który prowadził pojazd mając ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu oraz posiadając czynny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Wszyscy mężczyźni odpowiedzą teraz przed sądem. Policja apeluje do kierowców o rozwagę oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. W związku z okresem świątecznym, sylwestrowym i noworocznym na terenie całego kraju, w tym także na terenie powiatu wołowskiego prowadzone są wzmożone kontrole drogowe.