Pościg i motocyklista bez prawka

Niebezpieczni kierowcy

Policjanci z wołowskiej drogówki zatrzymali motocyklistę bez prawa jazdy i podjęli pościg za kierowcą Fiata.



Podczas służby, 23 kwietnia, policjanci zatrzymali do kontroli kierującego motocyklem marki Suzuki, którym był 23-letnim mieszkaniec powiatu trzebnickiego. – Mężczyzna, pomimo młodego wieku, miał już orzeczony czynny zakaz prowadzenia pojazdów kategorii A – mówi st. sierż. Marzena Pawlik z KPP w Wołowie. Poza tym motocykl, którym się poruszał nie był dopuszczony do ruchu. Pojazd został więc odholowany na koszt właściciela na parking strzeżony. Motocyklista za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem karnym, dodatkowo usłyszy zarzuty kierowania motocyklem pomimo sądowego zakazu. Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Tego samego dnia policjanci próbowali zatrzymać do rutynowej kontroli samochód osobowy marki Fiat. Kierowca jednak pomimo wyraźnych poleceń do zatrzymania się, użytych sygnałów świetlnych i dźwiękowych kontynuował jazdę. – Po krótkim pościgu funkcjonariusze zatrzymali pojazd, za którego kierownicą siedział 24-letni mieszkaniec powiatu wołowskiego. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Odpowie teraz przed sądem – komentuje st. sierż. Marzena Pawlik.

Policjanci przypominają, że w myśl obowiązujących przepisów, zgodnie z art. 178b Kodeksu Karnego, niezatrzymanie się do kontroli drogowej pomimo wydawania przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego, poruszającą się pojazdem, (…) przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych, polecenia do zatrzymania pojazdu mechanicznego, stanowi przestępstwo zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności.