(Przyszły) Nauczycielu, studiuj za darmo w Warszawie

Poloniści, matematycy, biolodzy i historycy mają szansę rozpocząć jedyne w Polsce dzienne studia podyplomowe z zakresu dydaktyki i kompetencji psychologiczno-pedagogicznych. Nauka w Szkole Edukacji jest całkowicie bezpłatna, a studenci mogą liczyć na atrakcyjne stypendium i darmowy akademik. Rekrutacja właśnie się rozpoczęła.

Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego od trzech lat kształci absolwentów i już aktywnych pedagogów w ramach ścieżki polonistycznej i matematycznej. W roku akademickim 2019/2020 zaprasza na studia także na dwóch nowych kierunkach: historia i wiedza o społeczeństwie oraz biologia z przyrodą. W przeciwieństwie do tradycyjnych studiów podyplomowych, w Szkole Edukacji nauka odbywa się w trybie dziennym – dzięki temu studenci zdobywają wiedzę akademicką i mają możliwość jej natychmiastowego wypróbowania podczas praktyk w wyselekcjonowanych placówkach.

Kto może przystąpić do rekrutacji? Każdy magister filologii polskiej, historii, matematyki lub biologii, a w przypadku dwóch ostatnich – także kierunków pokrewnych, np. fizyki, chemii, biotechnologii czy ochrony środowiska. Kandydować mogą również czynni nauczyciele ze stażem pracy do 10 lat. Przyjmowanie zgłoszeń potrwa do 24 kwietnia. W razie wolnych miejsc możliwy jest dodatkowy nabór, warto jednak się pospieszyć, bo kandydaci z pierwszej tury mają pierwszeństwo w ubieganiu się o stypendia.

Stypendia, akademik i nie tylko

Ze względu na dzienny tryb zajęć, studiów nie da się połączyć z pracą na pełen etat. Właśnie dlatego studenci mogą liczyć na bardzo duże wsparcie – Szkoła Edukacji dysponuje pulą kilkudziesięciu stypendiów do 2000 zł miesięcznie. W bieżącym roku akademickim otrzymuje je 95 procent wszystkich studentów. Osoby spoza Warszawy, które zdecydują się na przeprowadzkę do stolicy, mają pierwszeństwo w ubieganiu się o stypendium, a także o bezpłatny jednoosobowy pokój w akademiku UW.

Absolwenci otrzymają dyplom Uniwersytetu Warszawskiego, uprawnienia nauczycielskie oraz gwarantowaną ofertę pracy w zawodzie. Zostaną też objęci dwuletnim programem wsparcia. Zajęcia odbywają się w nowoczesnym Kampusie Ochota UW blisko centrum Warszawy.

Zmieniać szkołę na lepsze

Program studiów został stworzony we współpracy z ekspertami prestiżowego nowojorskiego Teachers College Uniwersytetu Columbia. „Stawiamy na praktyczne kształcenie, pokazywanie skutecznych narzędzi oraz kompetencje przydatne w każdym zawodzie: efektywną komunikację, zarządzanie i przywództwo w grupie, projektowanie i realizację strategii uczenia czy planowanie pracy. Nasze studia dają profesjonalne przygotowanie pedagogiczne, rozwijają zdolności liderskie i twórcze” – tłumaczy dyrektorka Szkoły Edukacji, prof. Jolanta Sujecka-Zając.

Bezpłatne studia podyplomowe powstały dzięki współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacji Dobrej Edukacji. „Wierzymy w prestiż

zawodu nauczyciela i wiemy, że w każdym modelu edukacji najważniejszy jest dobry pedagog. Chcemy zmieniać polską szkołę na lepsze. Dzięki dwóm nowym ścieżkom – historii i WOS oraz biologii – z oferty Szkoły Edukacji może skorzystać kolejna grupa przyszłych i obecnych pedagogów. Rozwijanie ich umiejętności jest niezwykle ważne ze względu na kompetencje kluczowe w XXI wieku: myślenie krytyczne i naukowe.”- mówi dyrektorka programowa Magdalena Swat-Pawlicka.

Absolwenci Szkoły Edukacji zwracają uwagę przede wszystkim na praktyki, które dały im możliwość sprawdzania na bieżąco teoretycznej wiedzy. „Poznałem różne metody i sposoby prowadzenia lekcji. To pomogło mi poczuć się w szkole pewniej. Odkryłem swoje kompetencje i wyrobiłem własną filozofię nauczania.” – podkreśla Mateusz Osiński, który ukończył ścieżkę matematyczną. Jego koleżanka, nauczycielka języka polskiego Agata Nowak docenia z kolei indywidualne podejście do studentów. „Miałam osobistą tutorkę, która nie dawała gotowych rozwiązań, ale pomagała w szukaniu właściwej drogi. Czułam, że mogę popełnić błąd w projektowaniu lekcji, bo od razu mnie przed nim ostrzeże. To było genialne!” – wspomina absolwentka Szkoły Edukacji.

