Czytelniczka wysłała do Redakcji fragment wideo z drogi relacji Godzięcin – Górowo. – Dziura na dziurze, dziurą pogania, a rondo potrzebne jak kolejna dziura – napisała autorka wideo. Chodzi oczywiście o rondo na skrzyżowaniu Radecz, Lipnica, Godzięcin, Bukowice, o którym pisaliśmy tutaj. Szanse na to rondo i tak maleją. Gmina Brzeg Dolny dołożyła 2 000 000 zł. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, mimo wcześniejszych ustaleń chce kolejnych 2 000 000 zł, których gmina nie ma. Zapytaliśmy Was wcześniej na naszej facebookowej stronie czy rondo jest niezbędne w tym miejscu. Wasze zdanie na ten temat, które wyraziliście w komentarzach były mocno podzielone.

Jednak, jeden z użytkowników Facebooka postanowił, podzielić się w tej sprawie z Redakcją swoim pomysłem:

[…]Proponuje zrobić zrzutkę na stronie zrzutka.pl lub patronite. Udostępnić to na partnerskich stronach, może uda zebrać się cześć kwoty na rondo, bądź inwestora który chciałby wesprzeć bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu. Może to nie jest propozycja która uda się na 100%, ale lepiej robić cokolwiek niż pozostać biernym.[…]

Co myślicie o jego pomyśle? A może na ten temat powinni wypowiedzieć się radni i starosta, w końcu to ich działka? I gdzie byli radni z Godzięcina przez ostatnie 30 lat, ze swoimi kontaktami i dojściami politycznymi w Brzegu Dolnym i w Wołowie?