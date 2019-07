Rowerowy zawrót głowy! Dzięki dotacjom unijnym na Dolnym Śląsku powstało wiele ścieżek i single tracków

Rowery to ruch, zdrowie i czystsze powietrze. Z programu regionalnego dla naszego województwa dofinansowanych zostało ponad 40 inwestycji dotyczących budowy ścieżek rowerowych i single tracków. W sumie powstanie 400 kilometrów nowych tras dla amatorów dwóch kółek.

– Przeznaczyliśmy na ten cel blisko 300 mln zł, z czego prawie 250 mln zł to dotacje unijne – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego. – Podstawową zaletą tworzenia nowych dróg rowerowych jest kolejny krok ku zmniejszaniu emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Im więcej osób przesiądzie się z auta na rower, tym mamy większe szanse na czystsze powietrze.

Alternatywa dla samochodów

W naszym województwie problem tzw. niskiej emisji (wydzielanie szkodliwych pyłów i gazów na wysokość do 40 m) rozwiązuje się na różne sposoby. Największym trucicielem i czynnikiem powodującym smog jest nieekologiczny system ogrzewania za pomocą przestarzałych kotłów. I to ma się wkrótce zmienić – wnioski o dofinansowanie takich przedsięwzięć są w trakcie oceny. Sukcesywnie wymieniamy tabor kolejowy oraz komunikacji miejskiej i podmiejskiej na bardziej ekologiczny. W coraz większym stopniu wykorzystujemy odnawialne źródła energii. Dużą rolę odgrywają też inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany, szczególnie w miastach. Dlatego powstają zintegrowane centra przesiadkowe, parkingi typu „parkuj i jedź” (czyli miejsca gdzie można zostawić auto i dalej poruszać się komunikacją zbiorową lub rowerem) albo system parkingów dla rowerów, połączonych z przystankami komunikacji miejskiej. Na wszystkie te działania można było postarać się o dotację z Unii Europejskiej za pośrednictwem programu regionalnego dla naszego województwa.

Dla rowerzystów ważne jest, by drogami rowerowymi dotrzeć do pracy lub do domu w możliwie szybkim czasie i przede wszystkim bezpiecznie. Dlatego w miastach powstają ścieżki rowerowe, które często połączone są siecią ścieżek rowerowych z ościennymi miejscowościami. Takie rozwiązanie przyjął między innymi Wrocław, który jako lider projektu wraz Kobierzycami postarał się o dotację unijną w wysokości 41 mln zł (wartość całej inwestycji to ponad 50 mln zł), by zbudować ok. 25 km ścieżek w stolicy Dolnego Śląska oraz na terenach gminy Kobierzyce. We Wrocławiu powstały ścieżki m.in. przy ul. Traugutta, Wałbrzyskiej, Legnickiej, Powstańców Śląskich, a także parking dla rowerów przy ul. Boguszowskiej, tak, by cykliści mogli przesiąść się do autobusu lub tramwaju. Gmina Kobierzyce była zaś odpowiedzialna m.in. za budowę pięciokilometrowego odcinka drogi rowerowej pomiędzy Kobierzycami a Wrocławiem. Inne dolnośląskie miejscowości także wytyczają nowe ścieżki rowerowe, którymi już można jeździć m.in. w Jeleniej Górze, Kątach Wrocławskich, Świdnicy, Zgorzelcu.

Trasy przyrodnicze

Szczególny rodzaj ścieżek rowerowych, tzw. single tracki, zlokalizowane zostały w miejscach atrakcyjnych przyrodniczo. I tu Dolny Śląsk ma się czym pochwalić – nasze najpiękniejsze turystycznie miejsca są oplecione siecią leśnych traktów rowerowych. Docenili to między innymi uczestnicy rajdów rowerowych na Ziemi Kłodzkiej oraz na Pogórzu Kaczawskim organizowanych podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich na początku maja.

Świerzawa wraz z sąsiednimi gminami: Wojcieszowem i Pielgrzymką, a także nadleśnictwem w Złotoryi postarały się o dotację unijną i zbudowały nowe ścieżki turystyczne, trasy rowerowe oraz punkty widokowe, by zachęcić turystów do wycieczek. Wieże widokowe stanęły na Górze Zawadniej w Gozdnie oraz na Górze Dłużek w gminie Wojcieszów, a platforma widokowa na istniejącym punkcie widokowym Okole. Malownicze trasy wokół wzniesień Okole i Ostrzyca zachęcają do zwiedzania okolicy na dwóch kółkach, a pod Ostrzycą wytyczono dwie pętle ścieżek o różnych stopniach trudności. Dla wygody powstała nawet wypożyczalnia rowerów – chętni mogą wynająć je za pośrednictwem internetu. Inwestycja kosztowała 4,5 mln zł, a znaczna część tej kwoty, bo 3,8 mln zł pochodziła z dotacji z Unii.

Single tracki znajdują się także na Ziemi Kłodzkiej (Singletrack Glacensis). W siedmiu sąsiadujących ze sobą gminach: Bardo, Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek Zdrój, Międzylesie, Stronie Śląskie i Złoty Stok można wyruszyć na wycieczkę liczącą nawet ponad 130 km! Trzeba jednak pamiętać, że trasy mają różne stopnie trudności i wybrać tę, która sprosta umiejętnościom i wytrzymałości rowerzysty. Na przykład Pętlę Hrabiowską w Bardzie może przejechać cała rodzina, ale już Pętla Wilcza przetestuje kondycję zawodowców. Projekt, który kosztował ponad 6 mln zł (z czego ok. 5 mln zł to unijna dotacja) obejmował nie tylko przygotowanie i utwardzenie samych ścieżek, ale także zbudowanie infrastruktury turystycznej, takiej jak parking, stacje napraw dla rowerów, tablice informacyjne.

Co to jest single track?

To szczególny rodzaj najczęściej jednokierunkowej trasy rowerowej, który pozwala pojeździć po lesie dostarczając adrenaliny dzięki setkom ciasnych zakrętów, nawrotów i hopek.

Więcej informacji o projektach dofinansowanych z programu regionalnego znajdziesz w zakładce sukcesy projektów na stronie: www.rpo.dolnyslask.pl