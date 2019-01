Ruszają castingi do konkursu Miss Polski Dolnego Śląska 2019!

Organizatorzy zaplanowali łącznie 6 castingów na terenie województwa Dolnośląskiego. Kandydatki do tytułu najpiękniejszej mieszkanki Dolnego Śląska czekają dwie prezentacje przed członkami jury. Najpierw prezentacja w białym t-shirt, leginsach i szpilkach oraz w drugiej prezentacji w stroju kąpielowym.

Jury oceni również umiejętność chodzenia w szpilkach, ogólna prezentacja, zadają pytania na temat ich zainteresowań oraz powodów, które przekonały je do startu w konkursie. Organizatorzy postarali się by skład jury był jak najbardziej odpowiedni do wydarzenia, w skład niego wchodzą byłe uczestniczki konkursu oraz osoby od lat związane z Miss Polski, m.in. Emilia Chrulenko, Miss Dolnego Śląska 2014, Finalistka Miss Polski 2014, Weronika Diesner – Miss Wrocławia 2015, Miss Polski Foto oraz TOP 15 Miss Polski 2015, Anna Wierzbicka – Miss Dolnego Śląska 2010, 1. Wicemiss Polski 2010, Katarzyna Cygańska – oficjalna stylistka konkursu Miss Polski, Karolina Przybyło – od lat związana z konkursami Miss Polski, właścicielka marki modowej flawdress Militon Mieloch – znany fotograf pochodzący z Wrocławia, związany z konkursami Miss Polski, Mister Supranational oraz Miss Supranational.

Kandydatki cały czas mogą się zgłaszać przez formularz na stronie www.missdolnegoslaska.pl zakładka ZGŁOŚ SIĘ. Oprócz formularza przyszłe kandydatki na miss mogą zapoznać się z przygotowanym poradnikiem oraz zapoznać się z regulaminem konkursu. Przypomnijmy, że ostatnia edycja Miss Polski Dolnego Śląska

została zorganizowana w 2016 roku. Konkurs powraca po dwuletniej przerwie do województwa Dolnośląskiego Miss Polski to wydarzenie, które cieszy się wieloletnim doświadczeniem i niepodważalną renomą wśród znawców świata piękna i mody. Od 30 lat czuwa nad wyborem najpiękniejszej Polki. Od wielu lat finał konkursu ogólnopolskiego organizowany jest w telewizji Polsat i należy do jednego z najlepszych show telewizyjnych w Polsce, którego oglądalność sięga 4 milionów widzów.

TERMINARZ CASTINGÓW

• 31/01 w godz. 16:00-19:00,

Hotel Europa, 1-go Maja 16/18,

Jelenia Góra

• 02/02 w godz. 12:00-15:00, QUBUS

Hotel Legnica, Skarbowa

2, Legnica

• 10/02 w godz. 11:00-15:00, QUBUS

Hotel Wrocław, św. Marii

Magdaleny 2, Wrocław