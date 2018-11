Tymczasowy areszt za znęcanie się nad babcią

Policjanci zatrzymali młodego mężczyznę, który pomimo sądowego postanowienia o zakazie zbliżania się do babci, pojawił się w mieszkaniu 83-letniej kobiety i podczas kolejnej awantury uderzył ją. Na wniosek Prokuratury Sąd zastosował wobec 23-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Grozić mu może kara do 10 lat pozbawienia wolności.



Młody mężczyzna przebywał w jej mieszkaniu pomimo wydanego wcześniej przez sąd zakazu zbliżania się. Przypomnijmy, że w sierpniu policjanci zatrzymywali go po interwencji kobiety, że znęca się nad nią wnuczek. W wyniku rozmowy z babcią funkcjonariusze ustalili, że nie był to pierwszy raz kiedy wnuczek wszczął awanturę. Babcia, nie chcąc jednak narażać go na konsekwencje prawne, nigdy nie składała zawiadomienia o popełnianiu przestępstwa, przeciwko niemu. W końcu jednak, dzięki dociekliwości policjantów, zmieniła zdanie i zdecydowała się opowiedzieć o tym, co dzieje się w domu.

Na bazie zgromadzonych w poprzednim postępowaniu materiałów 23-letni wnuczek oprócz zarzutu znęcania się nad babcią usłyszał też zarzut kradzieży z włamaniem na konto bankowe należące do babci. Sprawdzenia potwierdziły również fakt, że pomimo młodego wieku już wcześniej był karany za różne inne przestępstwa.

Tym razem, po zatrzymaniu mężczyzny, w związku z niestosowaniem się do postanowienia Sądu oraz dalszym znęcaniem się nad babcią, na wniosek Prokuratora Sąd zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Za szereg przestępstw 23-latek odpowie przed sądem. Grozić mu może kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.