Uwaga! Silny wiatr, nawet do 90 km/h

W powiecie wołowskim możemy przez najbliższe dni zaobserwować silny wiatr. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia*.

Już w nocy z 13 na 14 stycznia mogliśmy odczuć silniejsze podmuchy wiatru. Taki stan może utrzymać się do 16 stycznia. Obecnie w powiecie wołowskim obserwuje się i przewiduje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, miejscami do 90 km/h, z zachodu i północnego-zachodu.

*Stopień 1: Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

źródło: pogodynka.pl