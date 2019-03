W marcu jak w garncu. Idzie wiosna czy będzie jeszcze zima?

Dzisiaj w powiecie wołowskim ok. godz. 13.00 można było zobaczyć padający śnieg. Według prognozy pogody przez najbliższe dni ma być duże zachmurzenie, a w niektórych rejonach jeszcze spadnie śnieg. Poza tym temperatury będą wahały się od 2°C w nocy z środy na czwartek do 14°C w sobotę. Wygląda więc na to, że będzie jeszcze zimno.

Szczegółowa prognoza pogody na najbliższe 5 dni dla województwa dolnośląskiego:

13/14 – 16.03 (środa/czwartek – sobota)

Zachmurzenie duże, większe przejaśnienia we czwartek i piątek. Okresami opady deszczu, w nocy z środy na czwartek i we czwartek w rejonie górskim również deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura minimalna od 2°C, 5°C w nocy z środy na czwartek i z czwartku na piątek do 5°C, 7°C w nocy z piątku na sobotę. Temperatura maksymalna od 7°C, 9°C we czwartek, 8°C, 10°C w piątek i 11°C, 14°C w sobotę. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, we czwartek i sobotę w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) okresami opady śniegu, w piątek wieczorem przechodzące w deszcz ze śniegiem, a w sobotę w deszcz. Wzrost temperatury od -4°C we czwartek do 2°C, 3°C w piątek wieczorem i sobotę. Wiatr od 60 km/h do 75 km/h, okresami w porywach do 105 km/h, z kierunków zachodnich.

16/17 – 17.03 (sobota/niedziela – niedziela)

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Lokalnie słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 7°C do 8°C. Temperatura maksymalna od 12°C do 15°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni.

W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) lokalnie słabe deszcz, w dzień przechodzący w śnieg. Spadek temperatury od 3°C w nocy do -3°C w dzień. Wiatr od 70 km/h do 85 km/h, w porywach do 120 km/h, po południu słabnący do 40 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

17/18 – 18.03 (niedziela/poniedziałek – poniedziałek)

Zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Temperatura minimalna od 3°C do 6°C. Temperatura maksymalna od 7°C do 10°C. Wiatr przeważnie słaby, zmienny z przewagą północno-zachodniego.

W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) okresami opady śniegu. Temperatura od -5°C do -2°C. Wiatr dość silny, południowo-zachodni, w dzień skręcający na północno-zachodni.