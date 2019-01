Złe warunki na drogach. Policja apeluje o ostrożność!

Zima za oknami. Warunki atmosferyczne ulegają szybkiemu pogorszeniu. Policja apeluje do kierowców o szczególnie ostrożną jazdę. Na wielu trasach może występować gołoledź, może padać śnieg lub marznący śnieg z deszczem. Jazdę kierowcom może utrudniać także zalegający śnieg.

Złe warunki atmosferyczne to niebezpieczny czas dla wszystkich użytkowników dróg. Zmiana aury wymusza zmianę techniki prowadzenia pojazdu, o czym wielu kierowców zapomina.

Ważnym elementem bezpieczeństwa jest też należyte odśnieżenie pojazdu i oczyszczenie szyb z warstwy lodu czy śniegu. Zgodnie z prawem pojazd uczestniczący w ruchu drogowym ma być tak wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę. Ponadto podczas jazdy kierowca powinien mieć zapewnione dostateczne pole widzenia.

Apelujemy, by w tak zmiennych warunkach atmosferycznych z jakimi mamy obecnie do czynienia, kierowcy zmienili technikę jazdy. Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, nieudzielnie pierwszeństwa pieszym, jak również niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami to jedne z najczęstszych przyczyn wypadków.

Prędkość dopuszczalna nie zawsze oznacza prędkość bezpieczną!

Piesi stanowią szczególnie zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego. Policjanci apelują, by piesi nie wchodzili bezpośrednio na jezdnię przed nadjeżdżający pojazd. Mimo że pieszy na przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem, to obowiązany jest zachować szczególną ostrożność przechodząc przez jezdnię, a pamiętajmy, że przy tak niekorzystnych warunkach kierowca ma ograniczone możliwości szybkiego hamowania.

Do potrąceń pieszych dochodzi również na skutek przekraczania przez nich jezdni w niedozwolonym miejscu oraz nieostrożnego wejścia na jezdnię zza pojazdu czy też przeszkody. Bardzo często piesi poruszając się po drodze po zmierzchu zapominają nie tylko o obowiązku, ale również o konieczności używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Co do zasady, pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. Bezpieczny pieszy to świadomy pieszy!

st. sierż. Marzena Pawlik

KPP w Wołowie