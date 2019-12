Życzenia świąteczne 2019. Co napisać do rodziny i znajomych?

Mamy dla Was zbiór życzeń świątecznych na Boże Narodzenie w 2019 roku. Każdy znajdzie coś dla siebie: są wesołe, poważne, tradycyjne i śmieszne. Wybór jest duży. Wyślij życzenia swojej rodzinie i znajomym.

***

Staropolskim obyczajem, gdy w Wigilię gwiazda wstaje, Nowy Rok zaś cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia. Przy tej pięknej sposobności i ja życzę Ci radości, aby Tobie się darzyło, z roku na rok lepiej było.

***

W te święta magiczne – życzenia ślę liczne. Pachnących jodełek, z ogromem światełek. Olbrzymich prezentów, od wesołych elfów. Pod obrusem sianka, a za oknem bałwanka.

***

Jak bombka na choince i gwiazda na niebie,

tak Bóg miłosierny zjawia się u Ciebie

i daje Ci spokój, radość i wiarę

w te święta radosne, hojne i wspaniałe.

Wesołych Świąt życzą…

***

Świąt prawdziwie świątecznych,

ciepłych w sercu, zimowych na zewnątrz,

jaśniejących pierwszą gwiazdką.

Niech z nut świątecznych zapachów

powstanie najpiękniejsza kolęda

i czarem swej melodii spełni Wasze marzenia.

***

Gdy na niebie wigilijnym

pierwsza gwiazdka zaświeci,

gdy w spokoju do stołu zasiądziecie,

niech z kolędą przypłyną do Was

te życzenia zdrowia, miłości

oraz wszelkiej obfitości.

***

Niech czas Świąt Bożego Narodzenia

będzie pełen atmosfery radości,

wytchnienia i zatrzymania

od codziennego pędu.

Życzymy, by Św.Mikołaj

przyniósł Wam i nam wszystkim

najpiękniejszy prezent – dużo miłości!

Życzymy wszystkim Dzieciom

i ich Rodzicom wszystkiego najlepszego.

Wesołych Świąt !

***

Święta Bożego Narodzenia niech będą dla Was

uroczystością radosną i pełną blasku,

zapowiedzią szczególnie głębokiego

doświadczenia łaski i miłosierdzia Bożego.

Tego życzy…

***

Najserdeczniejsze życzenia miłej

i pełnej nastroju wieczerzy wigilijnej

oraz spełnienia marzeń i nadziei,

jakie niesie nadchodzący Nowy 2020 Rok.

***

***