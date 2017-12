Dzisiaj gościmy u pani Anny Drężek, właścicielki salony fryzjerskiego Pasja w Brzegu Dolnym.



-Dzień dobry pani Aniu. Jak to się stało, że dziś wykonuje pani zawód fryzjerki i ma własny salon? Czy zawsze było to w pani sferze marzeń?

– Fryzjerką chciałam być od dziecka. Już w szkole podstawowej czesałam koleżanki. Po prostu szłam do celu, szkoła, praktyka i w końcu praca, którą uwielbiam. Nigdy nie myślałam o innym zawodzie. To, co robię sprawia mi ogromną przyjemność, lubię zmieniać wygląd swoich klientów. Jest to moja pasja, zresztą sama nazwa salonu mówi za siebie.