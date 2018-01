Opieka medyczna gdzie i kiedy? czyli gdzie się leczyć, gdzie się zgłosić !

Złamaliśmy rękę, boli nas brzuch, mamy wysoką gorączkę. Jest wieczór, noc. Gdzie jechać po pomoc? Do szpitala w Brzegu Dolnym czy do Wołowa, a kiedy możemy wezwać karetkę? To ciągłe pytania chorych. Podpowiadamy. Wytnij i zachowaj!



Po pomoc, w nocy i święta, jedziemy do budynku szpitala w Wołowie przy ul. Inwalidów Wojennych 26, na poziomie – 1 wejście przy podjeździe dla ambulansów – przy wejściu głównym do szpitala (tel. 71 – 380-58-11 503-848-031). Od 1 października tego roku Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie świadczy bowiem nocną i świąteczną opiekę zdrowotną.

Chcesz wiedzieć więcej …