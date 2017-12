Paznokcie na co dzień

Piękne kobiety to zadbane kobiety. Dziś sylwetka kobiety, która na co dzień zawodowo zajmuje się upiększaniem swoich klientek. Czy jej zawód to tylko praca czy także spełnianie marzeń? Co ma do zaoferowania w swoim Salonie?



Do Salonu pani Marzeny Daneckiej MADAN Paznokcie i Uroda wchodzimy przez sklep Delikatesy (byłe Eko), w Brzegu Dolnym przy ulicy Jana Pawła II.

Po wejściu do Salonu czuć, że jest się w miejscu, gdzie z przyjemnością spędza się czas na dbaniu o siebie. Czy to niezwykła kompozycja kolorów, estetyka wnętrza czy osobowość właścicielki sprawiają, że od razu chce się usiąść i zrobić sobie makijaż?

– Zacznę od bardzo typowego pytania: jak traktuje pani swój zawód- czy jest to tylko zarobek czy również pasja?

– Moja praca jest przede wszystkim moją pasją. Przyjemnie jest pracować i robić to co się kocha, a przy tym zarabiać.

– W jakim wieku zaczęła pani myśleć o byciu stylistką wizażu?

– Przygoda z makijażem rozpoczęła się dokładnie 7 lat temu, wpadłam wtedy na pomysł zrobienia kalendarza do salonu. Zaprosiłam moje koleżanki i kilka klientek. Makijaże wykonywane przeze mnie były bardzo abstrakcyjne i fantazyjne. Od tamtej pory, co roku realizuję konkursy na twarz danego roku. Uczestniczki zgłaszają się, następnie zostają wybrane przeze mnie po czym przechodzą metamorfozę. Nagrodą jest makijaż, bon podarunkowy na stylizację paznokci lub sesja fotograficzna. Serdecznie zapraszam na stronę www.facebook.com/paznokciemd gdzie często odbywają się konkursy i promocje.

– Jest pani kreatywną osobą. Myśląc o pani zawodzie zastanawiam się, czy odczuwa pani stres ze względu na stały kontakt z klientem, który ma przecież swoje oczekiwania?

– Jestem osobą, która stara się żyć bezstresowo w tym zakręconym świecie. Uważam, że w moim zawodzie bardzo ważną zasadą jest uważnie słuchać klienta, poznawać jego gust, kolorystykę, styl i charakter. Na pierwszym spotkaniu trudno jest w 100% trafić we wszystko, ale kolejne spotkania pozwalają nam na poznanie siebie i tworzenie atmosfery zaufania.

– Tak jak już wspomniałam, klientki mają swoje oczekiwania. Czy zawsze spełnia pani ich życzenia?

– (śmiech) Powiem tak: zawsze spełniam życzenie klientki, która mnie nie zna i ma już koncepcję na makijaż czy stylizację paznokci. Jeśli chodzi o stałe klientki to śmieją się, że przychodząc do mnie wiedząc co chcą, a wychodzą z moją koncepcją, która oczywiście trafia w ich gusta. Nie byłabym sobą, gdybym nie dodała czegoś od siebie. Chcę, aby ich stylizacje były na czasie, by im pasowały, by czuły się niepowtarzalnie, seksownie i wyjątkowo.

– Uważa pani, że Polki obecnie dobrze radzą sobie w sferze makijażu w zaciszu domowym?

– Ciężko to ocenić. Uważam, że to kwestia gustu. Nie jest źle, tym bardziej, że mamy możliwość nauki makijażu poprzez kanały internetowe. Polki z reguły uważam za bardzo zadbane kobiety. Zdradzę, że planuję warsztaty z podstaw makijażu na początku 2018 r, na które już serdecznie zapraszam.

– Jakie obecnie królują trendy makijażowe?

– Aktualnie trendem jest makijaż na styl amerykański, czyli mocno zarysowane brwi, długie i spektakularne rzęsy, konturowana twarz jak również dużo rozświetlacza. W tym roku również efekt matowych ust jest koniecznością i daje niesamowity efekt!

– A jak powinnyśmy malować się na co dzień?

– Kwestia gustu. Uważam, że na co dzień powinnyśmy delikatnie podkreślić rzęsy za pomocą tuszu, użyć dobrze dobranego podkładu, lekko wykonturować policzki i pomalować usta delikatnym odcieniem pomadki.

– Co jest najważniejsze w makijażu? Jakie są największe błędy makijażowe?

– Dobre pytanie. Najważniejsze by znać granice, by nie przesadzić ze zbyt ciemnym czy jasnym podkładem, by nie przedobrzyć z podkreśleniem brwi, dobrać odpowiednie kolory cieni do powiek czy pomadki. Niestety, takie błędy są zauważalne wśród kobiet. Przyzwyczajają się do codziennego “rytuału makijażowego” nie zauważając przy tym, że psują swoje naturalne piękno, zamiast je podkreślić.

– Na jaki rodzaj makijażu oraz manicure możemy liczyć w Salonie MADAN Paznokcie i Uroda?

– W moim Salonie wykonuję makijaże sylwestrowe, wieczorowe, ślubne, dzienne, fotograficzne jak również artystyczne. Znajdzie się również makijaż dla małych księżniczek. A jeśli chodzi o techniki stylizacji paznokci, wykonujemy je techniką żelową przedłużaną na formie (szablonie), żelem na naturalnej płytce jak również hybrydą na bazie witaminowej, która wzmacnia naturalną płytkę lub klasyczną hybrydą.

– Wykonujemy? Czyli ma pani osobę do pomocy?

– Tak, od jakiegoś czasu pracuję wspólnie z siostrą Kasią, która po odpowiednim szkoleniu zaczęła stylizować paznokcie. Muszę dodać, że jest profesjonalistką!

– Rodzinny interes to świetny pomysł. Pewnie dlatego panuje tu taka swobodna, ciepła atmosfera. Proszę jeszcze wytłumaczyć naszym czytelniczkom czym różni się manicure hybrydowy od żelowego? Który jakim paznokciom służy?

– Manicure hybrydowy sprawdzi się zarówno u osób z ładnymi naturalnymi paznokciami jak i u tych z łamliwą płytką, którą wzmocnimy bazą witaminową. Jeżeli nasze paznokcie są bardzo krótkie, a chcemy je wydłużyć, musimy postawić na żel.

– Obecny nurt w zdobieniu paznokci?

– Jeśli mówimy o zdobieniach to trendem są bardzo proste wzory trygonometryczne, kropki, paski. Oczywiście blask i błysk. Klientki kochają bardzo efekt syrenki, efekt mokrego paznokcia ale i znajdą się fanki klasyki: french, babyboomer czy po prostu jeden kolor. Dużą popularnością cieszy się również efekt matowych paznokci, których jestem dużą entuzjastką.

– Co proponuje pani w makijażu i stylizacji paznokci na szaloną noc Sylwestrową?

– W tym roku w makijażu stawiam na mega blask i metaliczny błysk, kolory bordo i odcienie złota, rudości, czerni i beżu. Jeśli chodzi o stylizację paznokci to wszelkiego rodzaju brokatowe efekty, metaliczne pyłki, wyraziste kolory, czerń jak i również dla kontrastu efekt matu.

– Czy ma pani jakieś inne pasje, które również z powodzeniem realizuje?

– Przyjaciele mówią o mnie “człowiek orkiestra”. Moją pasją jest stylizacja paznokci, wizaż i dobór kolorystyczny jak również fotografia. Kocham to co robię i nie zamierzam stopować. Mało tego, mam w głowie jeszcze dużo pomysłów, które zamierzam zrealizować, a to wszystko dzięki wierzącym we mnie bliskim i klientkom, które napędzają mnie w wir pracy.

– Pozostaje mi życzyć pani realizacji kolejnych planów. Bardzo dziękuję za rozmowę.

– Dziękuję i zapraszam na facebooka:

www.facebok.com/paznokciemd

www.facebook.com/MadanMarzenaDanecka

Autor fotografii: Marzena Danecka