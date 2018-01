Pediatria w Brzegu dolnym – Jest szansa!!!

Wspólnicy Powiatowego Centrum Medycznego doszli do konsensusu w sprawie pediatrii. Ma być remont i podział kosztów.



Po kilku miesiącach bojów, w ubiegłym tygodniu przedstawiciele gmin i powiatu spotkali się na zgromadzeniu wspólników, aby omówić temat pediatrii. – Brzeg Dolny reprezentował Dominik Stefanko, prawnik, Wołów wiceburmistrz Jacek Włosek, starostwo Władysław Boczar, Wińsko Aneta Niewiarowska, sekretarz gminy.

Ustalono, że spółka PCM przedstawi swój kosztorys z planem remontu budynku szpitala w Brzegu Dolnym. Gmina pokryje w części swoje zobowiązania wynikające z rozrachunku właściciela obiektu, resztę według udziałów dołożą wspólnicy.

Jak przekazał nam Władysław Boczar, wicestarosta powiatu, jest on zadowolony z tego spotkania. Podobnie jak Jacek Włosek, który jak mówi, uzna że temat jest zakończony, kiedy strony zaczną remontować i spiszą porozumienie co do kosztów. – Na razie mamy ustalenia – mówi wiceburmistrz Włosek, a czas nagli. – Samo spotkanie trwało ponad 4 godziny, było długie i trudne, ale w końcu coś ustalono – dopowiada. W pierwszej kolejności gmina Brzeg Dolny ma zająć się wymianą instalacji elektrycznej.

Jeśli remont zakończy się przed rozpisaniem konkursu przez NFZ, a wspólnicy nie pokłócą, jest szansa, że dostaniemy kontrakt.

nr.4 Styczeń 2018

