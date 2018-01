Zdrowe i Mocne Kości -Kiedy badać kości?

Osteoporoza to metaboliczna choroba kości, charakteryzująca się:

Zmniejszeniem gęstości kości, osłabieniem struktury przestrzennej kości oraz w rezultacie zwiększoną podatnością na złamania. W Wołowie w poniedziałek można było zbadać swoje kości. Akcję zorganizowano przed Apteką Wołowską.

Kiedy należy wybrać się na badania?

Ok. 40. roku życia badanie powinien wykonać każdy, u kogo w rodzinie występowała osteoporoza. Poza tym profilaktycznie powinny go wykonać kobiety ok. 50. roku życia oraz mężczyźni ok. 60. roku życia. Wskazaniem do przeprowadzenia badania są najczęściej:

– niska masa ciała,

– złamania w przeszłości,

– mała zawartość wapnia i/lub witaminy D w diecie,

– niewielka aktywność fizyczna,

– późna pierwsza miesiączka,

– częste porody w krótkich odstępach czasu,

– wczesna menopauza,

– palenie tytoniu i nadużywanie alkoholu.

Badaniu powinny się też poddać osoby przewlekle chore, zagrożone wtórną osteoporozą (m.in. nieleczona choroba wrzodowa, nadczynność tarczycy, niewydolność nerek lub wątroby, zespół złego wchłaniania).