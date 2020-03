Fotowoltaika – Nie płać rachunków za prąd

Nowy rok to dziś synonim podwyżek rachunków do opłacenia. Prąd, woda, żywność – dla niektórych stają się już towarem luksusowym. Nic dziwnego, że każdy szuka oszczędności gdzie i jak tylko może. Na szczęście postęp technologiczny daje nam coraz więcej możliwości. Co to za możliwości? Jedno słowo: fotowoltaika.

Energia elektryczna ze słońca5

Fotowoltaika to proces wytwarzania energii elektrycznej z darmowego promieniowania słonecznego. Najprościej mówiąc, pobieramy prąd do domu ze słońca, a dokładniej z paneli zamontowanych najczęściej na dachu domu. Wygenerowany przez panele prąd przekształcany jest w prąd zmienny, i po kablach zasila urządzenia elektryczne w naszych domach. Ogromnym plusem instalacji fotowoltaicznej jest na pewno to, że nie potrzebuje ona serwisów, przeglądów technicznych i konserwacji. Jest po prostu bezobsługowa i bezawaryjna.

Najważniejsze pytanie: ile zaoszczędzimy?

Wygoda użytkowania jest istotna, jednak najważniejszą kwestią dla planujących założenie paneli fotowoltaicznych jest oszczędność pieniędzy. Dzięki instalacji fotowoltaicznej można obniżyć wysokość rachunków o 90% i cieszyć się takim rozwiązaniem przez 40 lat. Panele fotowoltaiczne pozwalają znacznie ograniczyć wydatki na prąd, który każdego roku coraz droższy, a według szacunków ekspertów w ciągu najbliższych 10 lat ceny prądu wzrosną aż o 30 proc.

Zmiany dla dobra środowiska

Często można usłyszeć o instalacji fotowoltaicznej nie tylko w kontekście oszczędności, ale jako nowej technologii pozwalającej dbać o planetę. Jest jedną z najważniejszych rozwiązań ekologicznych ostatnich lat. Instalacje te nazywane są ekologicznymi źródłami energii. Fotowoltaika to system zero emisyjny. Co to oznacza? Podczas działania instalacji nie wytwarzają się szkodliwe związki lub gazy cieplarniane.Rosnąca świadomość ekologiczna Polaków przekłada się na duży wzrost zainteresowania takim rozwiązaniem.

Nie stać mnie”. Na pewno?

Fotowoltaika cechuje się łatwym montażem, nie trzeba wymieniać całej dachówki w razie niedopasowania, uchwyty dostępne są w wielu wariantach. Poza ułatwieniami technicznymi, zauważa się również znaczący spadek kosztów instalacji w ciągu ostatnich lat, a także wzrost liczby dofinansowań dla fotowoltaiki. Dofinansowanie z Programu “Mój Prąd” 5 tyś złotych do elektrowni słonecznej jest przyznawane dla każdego klienta, który zbuduje elektrownię o mocy od 2 do 10kW. Wystarczy wybudować własną elektrownię słoneczną, przyłączyć ją do lokalnego operatora sieci energetycznej i wówczas można otrzymać dofinansowanie. Wszelkie inne wątpliwości kwestii technicznych, a także i finansowych mogą osobom zainteresowanym wytłumaczyć “od a do z” producenci instalacji fotowoltaicznych.