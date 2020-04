Leczyć coraz lepiej. Dzięki dotacjom unijnym ośrodki lecznicze kupują specjalistyczny sprzęt i wdrażają systemy informatyczne

Opieka zdrowotna powinna być dostępna dla wszystkich, a jakość świadczonych usług na jak najwyższym poziomie. Dzięki dotacjom unijnym dolnośląskie placówki kupują specjalistyczny sprzęt, remontują sale zabiegowe i wdrażają nowoczesne systemy informatyczne. Wszystko po to, by leczyć coraz lepiej.

– Nasze zdrowie jest najważniejsze. Dzisiaj to stwierdzenie nabrało jeszcze głębszego znaczenia – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego. – Dlatego tak ważne jest doinwestowanie służby zdrowia. Z programu regionalnego dla naszego województwa przeznaczyliśmy na ten cel blisko 300 mln zł. Za te pieniądze przeprowadzonych będzie w sumie ponad 40 inwestycji w wielu placówkach medycznych

na całym Dolnym Śląsku, by naszym mieszkańcom zapewnić jak najlepsze warunki leczenia, a lekarzom – warunki pracy.

Dobry sprzęt to lepsza diagnoza

Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii jest największym podmiotem leczniczym w Szklarskiej Porębie. Każdego roku leczą się tu przede wszystkim pacjenci z chorobami nowotworowymi oraz płuc. Szpital postarał się o unijną dotację w wysokości 2,2 mln zł na zakup wysokiej jakości sprzętu medycznego, który zapewni pacjentom świadczenia w zakresie opieki podstawowej i specjalistycznej. Są to między innymi: aparat rentgenowski, laser chirurgiczny czy komora do badania czynności płuc. Dofinansowanie unijne otrzymało także Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej, które dzięki niemu mogło kupić sprzęt potrzebny do udzielania świadczeń z zakresu onkologii, m.in. mammograf cyfrowy, mikroskop biologiczny oraz zestaw do wykonywania badań endoskopowych.

Oprócz wyposażenia placówek medycznych w specjalistyczny sprzęt, bardzo ważna jest także cyfryzacja. Przykładem takiej inwestycji jest projekt Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, które za 7,3 mln zł (dotacja unijna wynosi prawie 6 mln zł) uruchomiło e-usługi usprawniające pracę szpitala. Pacjenci zyskali dostęp do wyników badań oraz możliwość diagnozy na odległość (na podstawie przeprowadzonych

w centrum badań), a personel może szybciej uzupełniać dokumentację medyczną dzięki e-usłudze przetwarzającej mowę na tekst.

Medycyna na najwyższym poziomie

Jednakże największym przedsięwzięciem w regionie, zrealizowanym przy udziale funduszy unijnych, było utworzenie Centrum Chorób Piersi Breast Unit, działającego w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu. Całkowita wartość tego projektu to ponad 45,6 mln zł, z czego prawie 31,2 mln zł to dofinansowanie ze środków unijnych. Breast Unit to pierwszy na Dolnym Śląsku i jeden z pierwszych w Polsce ośrodek zajmujący się kompleksową diagnostyką i leczeniem raka piersi.

– Zajmujemy się leczeniem nowotworów piersi na wszystkich etapach choroby: od samej diagnozy i konsultacji interdyscyplinarnego zespołu specjalistów, po operację, radioterapię, chemioterapię, wsparcie fizjoterapeuty i psychologa aż do kontroli po całym procesie terapeutycznym – mówi prof. Rafał Matkowski, szef Centrum Chorób Piersi Breast Unit w Dolnośląskim Centrum Onkologii. – Między innymi dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych zwiększyliśmy znacząco liczbę diagnozowanych i leczonych kobiet w stosunku do poprzednich lat. W tej chwili Breast Unit przyjmuje ponad 1000 pacjentek rocznie.

Artykuł współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego