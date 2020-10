Miejska spółka zapowiada wymianę wodomierzy

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne w Wołowie informuje o planowanej wymianie wodomierzy.

– Do końca roku planujemy wymienić 500 wodomierzy głównych u swoich klientów. Wymiany będą dokonywane od poniedziałku do piątku, po godzinie 15, oraz w soboty od godzin rannych – informuje spółka. Planowany termin zakończenia prac przewiduje się do końca grudnia.

– Pracownicy dokonujący wymiany posiadają legitymacje, zawierające dane osobowe oraz dane Przedsiębiorstwa, na podstawie których mogą dokonywać tych wymian – informuje Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne. – Prosimy mieszkańców o umożliwienie pracownikom wykonania zleconego zadania. Wymiana wodomierzy jest darmowa. Dodatkowo każdy licznik jest wyposażony w nakładkę do zdalnego odczytu stanu wody.