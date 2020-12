Ogłoszono narodową kwarantannę. Zamknięte hotele, galerie i zakaz przemieszczania się w Sylwestra [WIDEO]

Minister Adam Niedzielski ogłosi dzisiaj informacje dotyczące kolejnych obostrzeń oraz kolejnej, trzeciej fali koronawirusa.

– Apeluję do każdego Polaka o odpowiedzialność za siebie i innych, ale wiem też, że same apele nie wystarczą – powiedział, odwołując się do decyzji, które zapadły w ostatnich dniach w wielu krajach Europy. Od 28 grudnia do 17 stycznia wprowadzona zostaje kwarantanna narodowa. Zamknięte zostają galerie handlowe, hotele i stoki. – W Sylwestra wprowadzamy zakaz w przemieszczaniu się, od godziny 21, 31 grudnia do 6 rano, 1 stycznia – mówił. – Każdy, kto będzie się wyłamywał z obostrzeń bierze za sobą odpowiedzialność za życie i zdrowie swoje i swoich bliskich. Mam nadzieję, że dzięki kwarantannie przygotujemy się do szczepień.