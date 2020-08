Pilny apel o oddawanie krwi. Drastyczne braki w szpitalach

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu apeluje o pomoc.

Liczba krwiodawców drastycznie spadła. Przez niedobory krwi szpitale odwołują planowane operacje, dlatego regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu apeluje o wsparcie.

W RCKiK przy ul. Czerwonego Krzyża we Wrocławiu krew pełną można oddać w dni powszednie w godz. 7.00 – 17.30 lub w soboty w godz. 7.30 – 12.00, płytki krwi – w dni powszednie od 7.00 do 12.00, a osocze – również w dni powszednie od 7.00 do 16.00 oraz w soboty od 7.30 do 11.00.

Pracownicy RCKiK zapewniają, że oddawanie krwi podczas stanu epidemii koronawirusa jest bezpieczne dla zdrowia krwiodawców, ponieważ zarówno w Centrum przy ul. Czerwonego Krzyża, jak i podczas wyjazdowych akcji obowiązują wszystkie zasady reżimu sanitarnego.

/źródło: TVP 3 Wrocław, foto: UM Brzeg Dolny/